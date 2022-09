Compromís reclama corregir en els PGE 2023 "la nefasta dinàmica d'inversions en territori valencià"

"Si fins ara no s'ha reformat ha sigut per la nul·la voluntat de qui pot fer-ho i açò són els governs de PP i PSOE. Si volen es pot, encara que veiem que una legislatura més passa i ací ningú mou fitxa", ha assenyalat el representant valencià.

Mulet demana "inversions concretes que milloren la vida dels valencians, davant la dinàmica de desinversió estatal que pateix aquest territori en els quadres d'inversió per habitant".

Així, en un primer lloc ha registrat una moció en la qual es reclama compensar els anys d'insuficiència inversora amb un nivell que supere el pes poblacional valencià. "Els pròxims PGE que començaran a tramitar-se després de l'estiu són una oportunitat per a revertir aquesta dura realitat de discriminació que pateix el nostre poble", ha abundat.

"A més reclamem que, a més de pressupostar de manera justa, s'executen les partides, doncs en 2022 hem vist com la inversió real del Govern a Madrid, per posar un exemple, està quadruplicant la valenciana, quan ja teníem un molt baix nivell d'inversió previst respecte de la nostra població, alguna cosa que no és raonable ni just", ha dit.

Des de Compromís han recordat com "malgrat que Madrid i València tenien en els vigents PGE una inversió propera als 1.100 milions d'euros, la inversió real en la capital de l'Estat multiplica per quatre l'arribada de fons al País Valencià, executant-se un 80% més del previst, mentre que a València l'execució era del 42%".

D'altra banda, Mulet ha proposat a les ministres de Política Territorial i d'Hisenda que siga el Senat "el fòrum adequat on estan representats partits i representants autonòmics, en el qual abordar d'una vegada un model just i pactat de finançament autonòmic".

"La ciutadania valenciana no pot seguir afrontant un futur en tals condicions de desigualtat i depreciació de la seua qualitat de vida o els seus servicis públics, com si es tractara de persones amb menys drets que la resta", ha advertit Mulet, que ha plantejat escenificar en aquesta càmera, com a escenari idoni "del Pacte d'Estat que ens urgeix".