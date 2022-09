El PP en el Congrés exigirà a Sánchez més inversions en els pressupostos per a l'Albufera de València

Carlos Mazón va participar en la visita realitzada aquest dijous pel Consell de Direcció del GPP en el Congrés a l'Albufera i a la qual va assistir la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, Mª José Catalá, perquè conegueren de primera mà el pulmó mediambiental de València.

El president del PPCV ha lamentat "el desistiment de funcions que fan tant el Consell com l'Ajuntament de València" i ha denunciat que "Puig va prometre 600 milions per a l'Albufera i només va pressupostar 5 milions"

"Però el pitjor -incideix- és que en la primera meitat d'enguany, l'execució pressupostària de Puig és ridícula, tan sol del 0,5% en sanejament d'aigües i del 30% en actuacions en espais naturals".

Mazón ha assegurat que "per a l'esquerra nacionalista, l'Albufera no està entre les seues prioritats perquè a la poca execució del Consell s'uneix la de l'Ajuntament de Ribó, que només ha destinat un 1,5%"

El president del PPCV ha afirmat que "l'Albufera de València es troba en estat de parada cardíaca per la falta i la roïna qualitat de l'aigua, la pèrdua de biodiversitat, la urbanització del sistema dunar i els abocaments incontrolats de polígons industrials".

"NORMATIVA OBSOLETA"

Així, ha asseverat que "tot açò és el resultat d'una normativa obsoleta sobre els usos del Parc Natural, així com per la improvisació que caracteritza la gestió de la crema i la recollida de la palla de l'arròs".

Per la seua banda, Mª José Catalá ha explicat que "el Grup Municipal Popular, ha instat en repetides ocasions al Ple municipal a dotar a l'Albufera d'un pressupost suficient i digne per a la neteja i el manteniment del parc natural i, en particular, del seu llac; així com a escometre urgentment un Pla Pilot de dragatge integral de l'Albufera, creant a aquest efecte un grup de treball format per experts i membres de tots els sectors implicats".