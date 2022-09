Més de 350 estudiants de 30 països comencen el curs a la Universitat Catòlica de València

Per a donar-los personalment la benvinguda i mostrar el seu agraïment per haver triat aquesta universitat, la UCV ha celebrat en la Seu Santa Úrsula el seu tradicional Welcome Day.

"Gràcies a la vostra presència, els nostres campus es converteixen en espais més internacionals, la qual cosa enriqueix les nostres aules i l'experiència d'alumnes i professors, així com ens obri la porta a descobrir noves cultures, persones, experiències i al fet que la universitat siga un espai d'aprenentatge per a tots", ha manifestat Floristán.

ALUMNES UCRAÏNESOS

Així mateix, la vicerectora ha subratllat l'estada internacional de quatre alumnes ucraïnesos, als quals ha oferit "tot el suport per part de la comunitat universitària". "Vivim temps complexos i estic convençuda de la mobilitat internacional contribueix a educar-vos com a ciutadans globals i conscients de realitats diferents", ha dit.

Floristán també ha animat als nous alumnes a unir-se al Buddy Family Program i a participar en les activitats d'ESN UCV, una associació d'estudiants de la Universitat Catòlica de València que té per objectiu ajudar els estudiants incoming.

Del total d'alumnes internacionals que rep la UCV, 263 ho fan sota el programa Erasmus. Els països que més alumnes aporten a les aules en aquesta modalitat són Itàlia -amb més de 70 estudiants- França, Polònia i Bèlgica. Així mateix, 56 joves procedeixen de fora de la Unió Europea; sobretot, dels Estats Units, Xile, Colòmbia, Mèxic, l'Argentina, el Brasil i de països asiàtics com el Japó i Taiwan.

D'altra banda, 37 alumnes d'altres universitats espanyoles han començat la seua estada en el primer quadrimestre en la UCV gràcies al programa Sicue. També han començat els seus estudis 20 alumnes americans sota el programa Study Abroad, els qui cursaran assignatures de diferents àrees en anglés.

Es tracta d'alumnes de totes les facultats, inclosa la de Teologia, integrada recentment en la UCV i que enguany compta amb el primer estudiant internacional procedent de Facultat de Filosofia i Teologia Sankt Georgen de Frankfurt, Alemanya.