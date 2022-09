Renfe oferirà descomptes per a acudir als esdeveniments de València Capital Mundial del Disseny 2022

Seran beneficiaris tant el públic del World Design Street Festival com el del Fòrum Internacional de Disseny Interior, així com els assistents al World Design Exchange que se celebren aquest mes de setembre en la capital del Turia, ha informat Renfe en un comunicat.

Per a açò, durant aquests dies Renfe compta amb una oferta global de 120 trens AVE i Llarga Distància amb origen i destinació València. D'aquesta manera, la companyia es converteix en el transport oficial únic de l'esdeveniment que tindrà lloc entre el 19 i el 25 de setembre en diferents localitzacions de la ciutat.

Aquest acord de col·laboració té per objecte promocionar conjuntament els servicis de transport en ferrocarril de Renfe Viatgers i potenciar a València com una destinació turística de primer nivell i viatge imprescindible en 2022 per a amants del disseny i la creativitat de dins i fora d'Espanya.

El World Design Street Festival té la missió d'obrir el disseny a la ciutadania, i constituir així "una oportunitat única per a involucrar la societat, atraure a visitants internacionals, mostrar la importància del disseny, fer didàctica del mateix i omplir la ciutat d'instal·lacions, tallers per a tots els públics, exposicions i esdeveniments oberts en estudis".

Aquesta XIII edició comptarà amb un programa "divers" que inclourà des d'exposicions a xarrades, jornades, tallers, inauguracions i presentacions amb diferents continguts i enfocaments.