Experts assenyalen que el trastorn postvacances pot provocar ansietat, insomni o problemes gastrointestinals

Els especialistes assenyalen que el retorn a la rutina i al treball després de les vacances d'estiu provoca en moltes persones el conegut com a trastorn postvacances, un procés d'adaptació que genera alteracions tant físiques com a psicològiques acompanyades de símptomes com ansietat, nerviosisme, apatia, cansament, baix estat anímic, insomni i fins i tot mal de cap o trastorns gastrointestinals i en l'alimentació, com falta o excés d'apetit.