Rioja estrena la primera docuserie en tiempo real sobre la vendimia

La docuserie 'The Heart of Harvest' contará con cinco episodios, cada uno dedicado a las figuras clave que hacen posible la vendimia: el viticultor (The Grower), el cosechador/recolector (The Picker), el bodeguero (The Maker) y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja (The Consejo); el episodio final se centrará en la celebración de la fiesta de la vendimia (The Celebration). En el rodaje participan más de 30 rostros vinculados a la Denominación, representando a distintas bodegas, agentes del sector y zonas de producción (Rioja Alta, Alavesa y Oriental), mostrando así la riqueza y diversidad de Rioja, con todos sus contrastes.

El proyecto ha sido concebido de tal modo que cada episodio se emite tan solo unas horas después de que se hayan terminado de grabar sus últimas escenas, lo cual supone un relato en tiempo real, prácticamente en directo, de lo que está aconteciendo en esta vendimia de 2022.

Dada la ambición internacional de este proyecto, la producción está siendo dirigida por un realizador y publicista norteamericano que se ha desplazado desde EE. UU. con su equipo para dirigir la producción de la docuserie. Se trata de un proyecto innovador en el sector, cuyo formato de realización y emisión refuerza el posicionamiento de Rioja como región vitivinícola líder española y como claro referente a nivel internacional.

El primer episodio, 'The Grower', lanzado esta pasada madrugada y disponible a través del canal de YouTube del Consejo, así como en su redes sociales y dominios web, reúne a seis viticultores de cinco bodegas, quienes comparten con los espectadores su día a día, incertidumbres y retos que enfrentan en esta vendimia, desgranando los aspectos climatológicos y atendiendo al estado vegetativo de las viñas para guiar sus decisiones durante en estas semanas cruciales. Si bien los protagonistas se expresan en castellano, una voz en off articula el relato en inglés, y los subtítulos hacen posible seguir el contenido en ambos idiomas. Durante el mes de septiembre se estrenará un nuevo capítulo cada semana hasta completar la docuserie.

El realizador, Sean Blixseth, explica su principal motivación a la hora de articular este proyecto: "No muchas personas han podido vivir la experiencia de la vendimia, y menos aún en una región tan dinámica y diversa como Rioja". Sobre su vivencia personal durante el rodaje, Blixseth comenta que uno de los aspectos que más le han llamado la atención es la espontaneidad de la toma de decisiones durante la vendimia por parte del conjunto del sector, que tienen que tomarse "sobre la marcha", hora tras hora. "Es maravilloso ver cómo esta región única está influida y enfocada directa o indirectamente por una pasión común, que es elaborar el mejor vino del mundo", asegura.

Blixseth y su equipo, que continuarán en Rioja con las labores de rodaje hasta finales de este mes de septiembre, permanecen constantemente pendientes de las previsiones meteorológicas -que son buenas para la próxima semana- y del estado del viñedo, que según ha informado el Consejo Regulador esta misma semana, se encuentra en muy buenas condiciones sanitarias y vegetativas.