L'Ajuntament de València augmentarà fins als 4 milions d'euros el pressupost per al xec escolar de 2023

L'edil ha donat a conéixer aquesta decisió durant la visita que ha realitzat a la nova 'escoleta' municipal Clara Campoamor, situada en el barri d'Orriols i que obri les portes aquest curs per a sumar-se a la xarxa d''escoletes' de la capital valenciana, ha informat el consistori en un comunicat.

Ibáñez ha destacat "l'aposta del govern municipal" que formen Compromís i PSPV "per a garantir l'accés gratuït de les famílies a l'educació en les etapes més primerenques amb la construcció de noves instal·lacions educatives" i "amb la major dotació d'ajudes municipals".

La responsable d'Educació a València ha assegurat que així es continua amb el "suport a les famílies i al procés d'educació primerenca". "Podem anunciar que de cara als pressupostos que estem elaborant per al pròxim any augmentem el xec escolar fins a aconseguir els 4 milions d'euros", ha concretat.

Maite Ibáñez ha exposat que aquest és "una mesura dirigida a les famílies i als xiquets i xiquetes per al seu desenvolupament en els primers anys de vida" i ha assenyalat que "també contribueix a l'enfortiment de la xarxa d'escoles infantils".

En aquest sentit, ha detallat que des de l'exercici 2019 la Regidoria d'Educació ha incrementat en un milió d'euros la partida destinada al xec escolar, un recurs que en les dos últimes convocatòries ha beneficiat a tots els sol·licitants que complien amb els requisits, ha apuntat l'Ajuntament.

Amb l'increment fins als 4 milions d'euros, s'augmentarà l'import de tots els trams del xec, amb un màxim mensual a percebre de 120 euros. "Amb aquest nova pujada, superem el milió d'euros d'augment per al xec escolar en aquesta legislatura", ha agregat Ibáñez.

"En l'última edició, 5.800 sol·licituds van ser concedides i m'agradaria subratllar que totes les famílies que complien els requisits van rebre el xec escolar. Volem, per tant, donar suport a la conciliació, el desenvolupament educatiu i afavorir l'increment de la taxa d'escolarització primerenca", ha declarat la titular d'Educació.

GESTIÓ DIRECTA

La nova 'escoleta' municipal Clara Campoamor serà gestionada directament per la Regidoria d'Educació com les altres quatre 'escoletes' de titularitat municipal (Quatre Carreres, Solc, Pinedo i Gent Menuda).

El nou centre disposarà de 116 places escolars distribuïdes en huit aules: una per a escolars de 0 a 2 anys amb 8 places, una altra per a xiquets i xiquetes d'un a tres anys amb 15 places, altres tres per a alumnes de 0 a 2 anys amb 39 places, i altres tres de dos a tres anys que atendran a 54 alumnes.

Les famílies podran sol·licitar plaça en aquest servici d'Orriols des de dilluns que ve, 5 de setembre, fins al dia 9 en les instal·lacions del centre. La baremació de les sol·licituds conclourà el dia 12 i la publicació de les llistes provisionals es realitzarà el dia 13.

Una vegada revisades les possibles reclamacions, el llistat definitiu dels alumnes es publicarà el dia 16 i el període de matriculació s'estendrà des del dia 19 fins al 23 de setembre, perquè les classes comencen a partir del dilluns 26.

"Amb l'obertura de la nova escola, des de l'Ajuntament augmentem l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil amb l'objectiu de garantir l'universalitat de l'escolarització de 0 a 3 anys i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral", ha insistit la regidora.

Així, des de l'Ajuntament subratllen que aquesta nova escola infantil suposa un "avanç en l'establiment d'una xarxa pública d'escoles infantils", atés que "aquesta modalitat fa assequible econòmicament aquest servici municipal a les famílies", ha conclòs Ibáñez.