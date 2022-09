El Principal i el Rialto obrin les seues portes amb més de 35 propostes escèniques per a públics "diversos"

El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López, acompanyat pel director adjunt d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura, Roberto García, en la presentació de la programació escènica dels teatres Principal i Rialto de València per a la temporada 2022-2023, ha destacat que s'ha apostat per oferir als espectadors "grans" propostes escèniques contemporànies i títols clàssics "imprescindibles".

"Continuem enfortint i desenvolupant la dramatúrgia i la creació escènica valenciana, sempre basant-nos en els principis de compromís, qualitat, paritat i diversitat de llenguatges. En total, s'ha configurat una programació de més de 35 espectacles d'arts escèniques entre els dos espais públics de Cultura de la Generalitat per a la ciutat", ha subratllat López.

En aquesta línia, Roberto García ha destacat que "tant el Principal com el Rialto seran seu de diversos espectacles de l'edició de Dansa València del pròxim any" i, a més, ha indicat que continuaran amb els projectes de creació de públics: 'Habitem el Rialto' i els clubs de lectura.

Quant a 'Habitem el Rialto', ha apuntat que és un projecte que involucra cada temporada a joves estudiants de Secundària, i altres col·lectius socials, perquè coneguen les seues produccions a través d'una sèrie d'activitats que permeten fer un seguiment del procés de creació mitjançant trobades amb els equips artístics, dinàmiques de reflexió i interacció, visionat de les obres i col·loquis després de les funcions.

El Teatre Principal de València presenta aquesta temporada quinze espectacles dins de la programació regular gestionada per l'IVC, a més d'algunes propostes de Dansa València, que tindran lloc del 17 al 23 d'abril.

La temporada en el Principal arranca el 5 d'octubre amb l'obra 'El público', una producció impulsada per l'Institut Valencià de Cultura i creada i dirigida per Gustavo Ramírez que es va estrenar en Dansa València i presa com a punt de partida l'obra del mateix nom de Federico García Lorca.

Del 13 al 16 d'octubre es podrà veure 'Los pazos de Ulloa', una producció de la Villarroel, Saga Producciones i Olympia Metropolitana, a partir del clàssic d'Emilia Pardo Bazán. Una obra dirigida per Helena Pimenta, amb un repartiment encapçalat per Pere Ponce.

Els dies 19 i 20 d'octubre arriba a escena el clàssic de Calderón 'La vida es sueño', dirigit pel prestigiós director anglés Declan Donnellan, "un dels directors europeus més interessants que existeixen", ha destacat Roberto García. Una producció de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, LAZONA i Cheek by Jowl.

L'IVC continua la seua col·laboració amb el Teatre Principal de Palma de Mallorca programant la seua producció 'Tanatologia' del 25 al 27 de novembre. Un text de l'autor mallorquí Xavier Uriz, ambdirecció de Carlota Ferrer.

Del 2 al 4 de desembre es presenta la producció de circ per a tots els públics 'Ambulant', de la companyia castellonenca La Fam, amb direcció d'Adrian Schvarzstein.

El divendres 9 de desembre s'exhibirà 'Mío Cid', una producció de Teatre de l'Abadia dirigida i interpretada per "una figura històrica del teatre espanyol de les últimes dècades": José Luis Gómez, que aporta una mirada "molt interessant, seriosa i profunda".

Ja en 2023, la producció 'Ojos que no ven', de Teatros del Canal, estarà en cartell del 13 al 15 de gener. Una comèdia de Natalia Mateo dirigida per Carles Alfaro, amb les valencianes Mamen García i MaríaMaroto en el repartiment.

'Búho', l'última creació de la innovadora companyia Titzina Teatro, està programada del 20 al 22 de gener. Després d'aquest espectacle, del 27 al 29 de gener, l'últim èxit de Ron Lalá, 'Villa y Marte', un musical "còmic" i "còsmic" amb l'"irresistible" segell d'aquesta "aclamada" companyia. Del 3 al 5 de febrer, l'espectacle 'Delicades' de la companyia T de Teatre, amb text i direcció d'Alfredo Sanzol.

Tanca la temporada de teatre l'espectacle 'Terra baixa', del 31 de març al 2 d'abril. Una producció del Teatre Nacional de Catalunya a partir del clàssic d'Àngel Guimerà amb direcció de la valenciana Carme Portaceli. Tant aquest espectacle com 'Tanatologia' són fruit de l'acord entre el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Principal de Mallorca i l'Institut Valencià de Cultura per a portar de gira algunes de les seues produccions públiques.

Segons ha assenyalat el director adjunt d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura, Roberto García, "s'han preparat dos abonaments amb els quals els usuaris es podran beneficiar d'immillorables preus i descomptes, un amb els primers cinc espectacles i un altre amb els cinc últims".

SEGELL VALENCIÀ

El Teatre Rialto ha programat per a aquesta temporada cinc produccions impulsades per l'IVC; el torneig de dramatúrgia valenciana; les lectures dramatitzades del Laboratori Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera; el programa d'exhibició de companyies valencianes, que es desenvoluparà entre març i juny amb una desena de propostes, així com espectacles de Dansa València 2022.

El teló del Rialto s'obrirà del 7 al 31 d'octubre amb l'estrena de l'obra de teatre de producció pròpia de l'IVC 'Les daneses', de Xavo Giménez. Una comèdia àcida amb la mirada personal d'aquest rellevant autor valencià que posa la lupa en un univers familiar un "poc" particular. Segons ha destacat García "són textos magnífics" amb una poètica que té "eixe gen" Xavo.

'Pau', de Gemma Miralles, estarà de l'11 de novembre al 4 de desembre. Una comèdia "contemporània" al voltant de la qüestió de gènere, que sorgeix, igual que 'Les daneses', del Laboratori de Dramatúrgia Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera de 2021. Serà aquest mateix projecte, en la seua cinquena edició, el que ocupe el Rialto del 7 al 18 de desembre, amb les lectures dramatitzades dels textos creats en el Laboratori aquest mateix any per Paz Palau, Sergio Serrano, Iria Márquez i Carles Alberola.

Entre les novetats vinculades a la celebració de l'Any Joan Fuster destaca la producció pròpia impulsada per Cultura de la Generalitat, 'Aforismats'. Una proposta que ha descrit com a "inclassificable" com el propi Fuster que barreja els aforismes llegits per gent del carrer amb danses urbanes i música electrònica amb coreografia d'Inka Romani. Una proposta "híbrida" i "sorprenent" que es podrà veure del 19 al 29 de desembre.

'La tempesta' torna al Rialto de l'11 de gener al 5 de febrer, després de l'"èxit" aconseguit la temporada passada. Una obra dirigida per Roberto García a partir de l'obra de Shakespeare amb nou intèrprets valencians de diferents generacions, encapçalats per la gran actriu valenciana Teresa Lozano.

La proposta d'arts vives 'Obra pública', de Vicente Arlandis i Paula Miralles, tancarà del 17 de febrer al 12 de març la temporada de producció pròpia del Rialto.