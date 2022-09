El torero Canales Rivera regresa a 'Sálvame' en ambulancia tras su brutal cogida: "Me han puesto 40 puntos de sutura"

El mundo del toro y el de Sálvame se sobrecogieron cuando José Antonio Canales Rivera sufrió una brutal cogida en una corrida en Ciudad Real que le desgarró por completo la bolsa testicular. Tras unas horas de angustia y dos operaciones, poco a poco se fue estabilizando y al final fue dado de alta.

Tras un par de intervenciones públicas en el que es su programa, el torero ha decidido hacer acto de presencia en el plató y ha llegado subido a una ambulancia, ante el aplauso de todos sus compañeros y amigos.

"Ya puedo levantarme, cambiarme, ducharme. Voy al hospital a que me hagan las curas. Ahora no tengo dolor pero es que estoy dopado", ha explicado Canales Rivera, dando su parte médico actual. "Tengo 40 puntos de sutura, pero se caen solos. Ahora me lo miro y es que está destrozado. Nunca me había pasado algo así".

Canales Rivera con Adela González. MEDIASET

"Me operan allí en la plaza", ha recordado el torero. "Al instante. No paro de sangrar, me lo tienen que reconstruir... El doctor hace una obra de arte. La primera vez que me pasó solo me preocupaba de no perder un huevo. En esta ocasión me rajó tanto que solo pensaba en llegar al quirófano".