Espai Inestable inaugura la seua nova temporada amb el cicle anual i gratuït Migrats Circ

En aquesta nova edició, el cicle acull set companyies de dins i fora de la Comunitat Valenciana, que mostraran les seues creacions des de diverses tècniques de circ, com els malabars, equilibris, titelles o el funambulisme, entre uns altres, ha indicat l'organització en un comunicat.

Per quart any consecutiu, Migrats Circ és el marc on Espai Inestable dona el tret d'eixida a la seua nova temporada -la vintena-, i ix al carrer per a donar la benvinguda a grans i menuts i enfortir així el seu vincle amb el barri de Ciutat Vella. Així, es representaran dos peces llargues (dimarts i diumenge) de 45 minuts i sis curtes de 20 cadascuna, repartides en dos blocs.

La companyia Federico Menini serà l'encarregada d'inaugurar el cicle dimarts que ve 6 de setembre amb el seu espectacle 'OYUN', una peça que ha girat per multitud de països com Turquia, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Alemanya o Portugal, entre uns altres, i que ofereix un espectacle "únic i innovador" per a tots els públics a mitjançant la combinació d'humor, originalitat, ritme i una depurada tècnica de malabares.

El dimecres 7 i dijous 8 podrà veure's el treball de les companyies Decopivolta Teatre, Sputniks CIA i Novo Circo (Jano Costas). La primera, del País Basc i la Comunitat Valenciana, presenta 'Tulipas', una proposta fresca i divertida en la qual dos destarifades veïnes donaran l'espectacle i on el públic prendrà partit, amb veu i vot fins i tot al final de l'obra.

Per la seua banda, la companyia catalana Sputniks mostrarà 'Quatre parets i un sostre' a partir de la compilació de les reflexions de Lara Renard, Miki Sol i Sophie Núñez amb trapezi, teatre i titelles, després de compartir projectes a Uganda, Bolívia, Cuba, Xile, i en els camps de refugiades de Sèrbia i Bòsnia i Hercegovina, a la frontera amb Croàcia.

La companyia gallega Novo Circo de Jano Costas tancarà aquest cicle amb el seu espectacle de 'clown' i circ, una peça que barreja l'habilitat de malabares, la força de les acrobàcies i el desenfrenat enginy amb la participació del públic.

ALTRES TRES COMPANYIES

Durant les jornades del divendres 9 i dissabte 10, Migrats Circ acollirà altres tres companyies. El valencià Ángel Sánchez presentarà 'Vespra', una peça que a través d'acrobàcies busca l'equilibri dins d'un entorn d'inestabilitat.

També actuaran CIE Yifan (Ignacio Herrero) i la Compañía de Paso (Clara Larcher), que participaran en el cicle després de la seua setmana de residència de creació a Énguera, dins del programa (2+2), organitzat per BenAmil i Espai Inestable.

Ignacio Herrero mostrarà el seu treball 'Mi Ala' des del circ humà i Clara Larcher 'Ataduras', una peça on es barregen les acrobàcies i la dansa.

Com a tancament del cicle, el diumenge 11, Ignacio Herrero i la seua companyia Yifan portaran a la plaça de Nàpols i Sicília 'Gritando sin hacer mucho ruido', un espectacle en la frontera de diferents disciplines entre l'equilibri, la corda fluixa, la dansa i l'escriptura.

La creació pren com a punt de partida el tema de la solitud per a portar al públic a un univers ple d'humor i poesia. Aquesta peça "íntimament universal" va rebre el premi al Millor Espectacle en el festival Internacional de Valladolid.

L'hora d'inici de les funcions serà a les 19.00 hores, de dimarts a diumenge, amb accés lliure i aforament controlat dins del recinte de la plaça.

APOSTA PEL CIRC

Espai Inestable continua del 15 al 18 setembre amb la seua aposta pel circ, amb l'estrena absoluta de la nova creació d'Arritmados 'Pa i circ', una peça desenvolupada en el programa de residència Graners de Creació Migrats Circ.

A més, ha programat del 22 al 25 d'aquest mes 'Llum' de la companyia DelsAltres, dins del festival Russafa Escènica. També, l'últim cap de setmana d'octubre, la sala presentarà 'Madonna' de Patrícia Pardo, un espectacle de 'clown' i circ en valencià.

Així, com cada any, Inestable consolida el seu suport al circ dins de la seua programació. En aquest sentit, el codirector del Projecte Inestable Jacobo Pallarés ha expressat que aquesta iniciativa "aposta pel treball amb el cos i el circ té el seu motor de treball en el cos". "Comencem la temporada obrint els nostres cossos acròbates en la ciutat de València i en el seu espai públic", ha agregat.