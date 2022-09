El ideólogo

Como tengo una pulsión friki inevitable, sabía de Alekandr Duguin casi antes que los tertulianos de televisión. En la novela biográfica Limónov, del francés Emmanuel Carrère, el llamado ideólogo de Putin aparecía como transitorio conmilitón del aventurero protagonista, al principio como un tipo al que Limónov admira por su enorme capacidad intelectual —en su línea neofascista, asaz delirante— y finalmente como alguien del que recela por su cobardía.

Para el Limónov de Carrere, Duguin tiraba la piedra y escondía la mano. Parece que sus pedradas contra Ucrania le han vuelto ahora como un bumerán y han segado la vida de su hija, bomba mediante.

Desde entonces, me persigue la foto del barbudo Duguin con las manos en la cabeza, con el fuego y las piezas del coche calcinado a su alrededor. Es la imagen de la desolación o del estupor o de la incredulidad, o de todo ello junto. “Quien siembra vientos recoge tempestades”, dijo alguien en la playa, y yo estoy de acuerdo con el refranero español, pero no puedo dejar de sentir algo, entre la pena y el estremecimiento, ante la escena de ese hombre en el infierno.

Al contrario que el melancólico y cabezón Duguin, Eduard Limónov era un alegre hombre de acción que se tomaba la vida como un videojuego. Estuvo por todos lados y en todas partes, padeció múltiples calamidades y logró salir indemne de todas ellas, es decir, con su hiperactividad intacta. No había nada que no hubiera hecho cuando expiró el año pasado en Moscú: desde poeta a la page en París a mendigo en Nueva York, desde dirigente político en la clandestinidad a luchador de artes marciales en prisión. Su fisonomía fotogénica habría merecido más una película que una novela: a medio camino entre Leon Trotsky y Johnny Rotten, el cantante de Sex Pistols, y con algo también de aquel personaje peculiar de la movida madrileña, Poch, malhadado líder de Derribos Arias.

Limónov inventó un partido político, el nacional bolchevique, cuya bandera era tan temeraria como su corpus ideológico: la del Partido Nazi de Adolf Hitler, pero con una hoz y un martillo en vez de la esvástica. Supongo que trataba de conjugar en ese trapo sus dos admiraciones políticas más conocidas: Stalin y el neofascista francés Alain de Benoist; o quizá solo buscaba atención, marketing y que alguien famoso escribiera una novela sobre su vida.

Ningún imperio de tierra o de mar merece la muerte de una hija, ya sea rusa o ucraniana

Su nacionalismo ruso lo llevó también a admirar a Bakunin, el corrosivo y genial Marx de los anarquistas. Pero la postrera divergencia política entre Duguin y Limónov no fue tanto ideológica como temperamental. Limónov necesitaba aventuras y las tuvo de todos los colores: clandestinidad, amoríos, cárcel… Duguin necesitaba conferencias y también las logró (hasta en Argentina). En algunos foros australes de YouTube se lo puede ver desgranando en un correcto español su incomprensible teoría sobre los imperios de tierra y los imperios de mar, teoría con la que yo siempre me pierdo y que me suena a esoterismo ultrarreaccionario de toda la vida.

Materialista como soy, pienso que la violencia genera allí donde se produce su propio relato destructivo, un relato patente en fotos como la de Duguin abatido, que cuando se abre esa puerta se libera a un monstruo que se independiza de su causa y hasta de su creador y que es muy difícil de predecir y de detener; de manera que ni los conferenciantes más apacibles o cautelosos están a salvo de Frankenstein. Y ningún imperio de tierra o de mar merece la muerte de una hija, ya sea rusa o ucraniana.