La jutge del 'cas Aerocas' obri causa amb jurat contra Carlos Fabra i Álex Debón per un presumpte delicte de suborn

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Castelló ha obert una causa amb jurat per un presumpte delicte de suborn contra l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra i l'ex-pilot de motociclisme Álex Debón en el marc de la investigació pels contractes de patrocini firmats entre l'empresa de capital públic que gestiona l'aeroport de la província, Aerocas, amb l'esportista.

Així s'estableix en l'acte notificat aquest dijous a les parts, en el qual s'acorda, d'altra banda, el sobreseïment provisional de les diligències obertes en 2016 contra el propi Carlos Fabra -que presidia el consell d'administració d'Aerocas-, l'ex director general i 11 antics consellers de l'esmentada societat quant als possibles delictes de prevaricació i malversació, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Igualment, la resolució declara extingida per defunció la responsabilitat criminal i arxiva definitivament el cas per a un altre antic conseller.

La magistrada entén que existeixen "indicis racionals suficients" que Álex Debón, director del Team Aprilia Racing i administrador de l'empresa Motosport69, va pagar a Carlos Fabra entre 2010 i 2013 360.000 euros "en consideració a la quantitat total de 3.653.000 euros que aquell va percebre pels contractes de patrocini esportiu, a canvi de servicis de publicitat, que va subscriure amb l'entitat Aerocas a través del seu president" -el propi Carlos Fabra- "el que vindria a suposar un 10 per cent de comissió".

Alguna d'eixes transferències bancàries, que tenien com concepte "préstec", es va realitzar dies després d'un pagament d'Aerocas SLU a Motosport69.

De conformitat amb el criteri del Ministeri Fiscal, la instructora conclou que els fets podrien constituir un delicte de suborn, la competència del qual per al seu enjudiciament correspon al Tribunal del Jurat, per la qual cosa acorda continuar amb la causa i acomodar el procediment als tràmits previstos en la Llei del Jurat.

En canvi, sobreseu provisionalment les diligències contra Carlos Fabra, l'ex director general i 11 antics consellers d'Aerocas després que la Fiscalia informara que no existeixen elements suficients per a acusar-los per delictes de prevaricació i malversació en relació a l'aprovació dels contractes de patrocini.

"Aerocas comptava amb assessoria jurídica interna i externa que, en cap moment, va advertir els consellers de la necessitat de contractar conformement a les disposicions de la Llei de Contractes del Sector Públic", precisa l'acte, que pot ser recorregut en reforma o en apel·lació.