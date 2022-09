Atur.- La Generalitat atribueix l'increment de la desocupació d'agost a la finalització de la campanya estival

D'aquesta manera, ha valorat les xifres de parada registrada del mes d'agost a la Comunitat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social i que reflectixen un increment de 6.994 persones (+2,02%).

Nomdedéu ha explicat que es tracta d'una xifra que se situa en els valors habituals que se solen registrar durant aquest mes de l'any a causa de la finalització de la campanya d'estiu". En aquest sentit, en sector servicis ha incorporat a 4.553 persones desocupades, la indústria a 1.520 més i la construcció a 1.208.

No obstant açò, el responsable d'Ocupació ha destacat que la xifra de persones desocupades és la menor d'un mes d'agost des de l'any 2008 i, per tant, considera que "la situació del mercat laboral valencià continua sent favorable".

Així mateix, ha detallat que, respecte al mes d'agost de l'any passat, la desocupació a la Comunitat Valenciana s'ha reduït en un 17,87% (76.749 persones parades menys). De fet, ha afirmat, som la segona autonomia de l'Estat on més ha baixat la parada durant l'últim any i la tercera amb major increment de persones afiliades a la Seguretat Social (+4,4%).

No obstant açò, el director general de Labora ha reconegut que el Consell és conscient de la fragilitat del moment i que el context macroeconòmic a Europa condicionarà l'evolució de l'atur durant els pròxims mesos.

Segons Enric Nomdedéu, el mercat laboral no ha interioritzat de moment l'eventual impacte de la inflació sobre el consum i la producció.

"Açò ens dona una gran oportunitat per a evitar una recessió econòmica significativa amb efectes sobre l'ocupació. Si som capaços de limitar ràpidament l'increment dels costos (especialment els energètics) i continuar la senda de desacceleració de la inflació, les expectatives dels agents econòmics es podran sostindre sense impactes negatius sobre l'ocupació", ha assenyalat.

Finalment, el secretari autonòmic ha assegurat que des de la Generalitat i des de Labora se seguirà la situació durant els pròxims mesos.

"No tot depèn de nosaltres, ha indicat, però definitivament l'enfortiment dels nostres programes d'ocupació i el canvi de model productiu que estem impulsant, són factors de ben segur ens ajudaran a estar millor situats davant allò que puga passar", ha asseverat.