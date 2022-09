À Punt inicia temporada amb la seua programació "més competitiva" i major espai per als informatius, que renoven cares

À Punt desplega així la seua aposta per a la tardor després d'aconseguir el millor mes d'agost de la seua història en termes d'audiència, un fet que suposa "el major estímul" per a començar setembre amb el llançament de la nova graella, ha informat la cadena en un comunicat.

A partir del dilluns 5, cada migdia a les 13.00 hores, Àlex Blanquer obri una nova temporada de 'Terra Viva' per a "donar veu a tots els protagonistes del sector primari". El programa acompanyarà diàriament a llauradors, ramaders i pescadors per a donar a conéixer la seua tasca i comptarà amb noves seccions de curiositats, una mirada sobre el despoblament i la visita als territoris que han patit incendis aquest estiu per a "recuperar muntanyes i paratges".

La vesprada serà el "principal camp de batalla" aquesta temporada. Així, la franja vespertina arrancarà amb el concurs de preguntes "més veterà" de la programació, 'Atrapa'm si pots', que continuarà acompanyant a l'audiència cada vesprada després de 'l'Oratge', en aquesta ocasió de la mà del presentador i còmic Óscar Tramoyeres.

Per la seua banda, el magazín 'Bona Vesprada', amb una "compromesa voluntat de servici públic", tindrà com protagonistes a dos pobles de la Comunitat Valenciana -en comptes d'un- per a descobrir "la seua gent, història, gastronomia, arrels, música i cultura". Ferran Cano i María Fuster estaran acompanyats en aquesta temporada per Lluís Cascant ('Tàp Zàping', 'El Premi') i el programa incorporarà noves seccions d'humor i concursos.

Com teloner de la vesprada continuarà 'La Cuina de Morera', que es manté abans de l'informatiu 'NTC Nit', amb les propostes i receptes "més pràctiques per a cada dia".

'L'ALQUERIA BLANCA'

A partir del 5 de setembre torna també la sèrie 'L'Alqueria Blanca', després d'haver aconseguit incrementar un 60 per cent l'audiència en la seua nova franja d'emissió. S'emetrà cada dia de dilluns a divendres a les 16.30 hores.

Després que Narcís entrara a casa de Robert i Carmina i els amenaçara amb la pistola, s'escolta el soroll d'un tret. Ningú dorm al poble a l'espera de notícies. Aquest serà el detonant d'una nova tanda de capítols que "sorprendrà als fidels 'alquerians'" seguidors de la sèrie i que incorporarà nous perfils d'audiència de la mà de l'elenc artístic format per Berna Llobell, Carme Juan, Cristina Fernández, Elisa Lledó, Ferran Gadea, Imma Sancho, Iris Lezcano, Jacob Llopis, Jaime Linares, Joan Gadea, José Sospedra, Juan Carlos Gares, Lola Moltó, María Maroto, Óscar Pastor, Óscar Ramos, Paco Sarro, Paula Muñoz i Raquel Escribano.

'PRIME TIME'

Quant al 'prime time', À Punt ha preparat unes propostes per a fer aquesta franja "més competitiva". Així, la fidelitat dels espectadors és "la major garantia" per als "programes de prestigi" que ocuparan les nits d'À Punt.

Cada dilluns, el programa d'investigació d'actualitat 'Zoom' amb Bérnar Giménez recupera la seua finestra d'emissió. Començarà aquest dilluns amb una visita a les zones més afectades pels incendis d'aquest estiu i analitzarà les conseqüències per al medi ambient i els seus habitants.

El rècord aconseguit per 'Valencians pel món' aquesta mateixa setmana, amb un 8% de quota de pantalla i més de 143.000 espectadors, mantindrà les nits de dimecres en antena aquesta finestra que permet descobrir ciutats dels cinc continents amb una "mirada valenciana". I cada dijous, Hu Zhao en 'Xino Xano' seguirà recorrent la Comunitat Valenciana amb la seua peculiar manera d'entendre els costums.

Completaran les franges nocturnes dos nous formats: el nou programa d'entrevistes de Màxim Huerta que farà d'amfitrió setmanal de personatges "de primera línia de la cultura, el cinema i la música"; i una edició especial del talent musical 'Duel de Veus' on s'enfrontaran els millors intèrprets de la primera i la segona temporada.

INFORMATIUS

Quant als servicis informatius, el dilluns 5 de setembre À Punt inicia una renovada estratègia amb la voluntat de "tindre obertes les majors finestres d'oferta d'actualitat possible".

A primera hora del dia, des de les 7.00 fins a a les 10.00 hores, 'Les Notícies del Matí', per televisió i ràdio, estarà conduït per Óscar Martínez i Vanessa Gregori, que s'incorpora a l'equip.

Marta Ventura es posa al capdavant de l'informatiu 'NTC Migdia', a les 14.00 hores, que estrena un "ambiciós i renovat" espai de 'l'Oratge' amb noves seccions de caràcter divulgatiu sobre el canvi climàtic, les seues repercussions sobre les nostres vides, curiositats relacionades amb la climatologia i "major protagonisme dels espectadors".

Alex Sanjaime i Rosa Romero, amb Samuel Borja en els esports, continuaran en el 'NTC Nit', a les 21.00 hores, mentre que el cap de setmana s'amplia la durada de les edicions que estaran conduïdes per Victòria Maso i Mathies Muñoz, amb Òscar Forés en els esports.

FESTES I TRADICIONS

La nova temporada televisiva d'À Punt atorgarà una especial importància a les festes, que tornaran a ocupar la programació amb "l'anhelada normalitat de pobles i ciutats".

Després de l'èxit de les entrades de Moros i Cristians d'Ontinyent i la Tomatina de Bunyol, el mes de setembre començarà amb la retransmissió en directe, durant tota la setmana des del dilluns 5 fins al diumenge 11, de les entrades de 'bous i cavalls' de Sogorb, l'acte "més emblemàtic" de les festes de la localitat, amb els comentaris de la periodista Marta García.

El dijous 8 de setembre també s'emetrà en directe, des de les 10.45 hores, la Muixeranga en l'Entrada de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, dins dels actes de la 'Processoneta del Matí' que se celebra cada any el 8 de setembre. Ferran Cano serà l'encarregat de la narració i Ampa Caballero recorrerà els carrers d'Algemesí.