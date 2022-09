La BBC dona más de 1,6 millones a grupos benéficos ligados a Diana de Gales

La BBC ha donado 1,42 millones de libras (1,64 millones de euros) a siete organizaciones benéficas vinculadas a la fallecida Diana de Gales, informó este viernes la cadena británica, en respuesta a la polémica entrevista que un periodista de la emisora la hizo a la princesa en 1995.

La cadena fue centro de una controversia tras revelarse que el periodista Martin Bashir había recurrido a un "comportamiento engañoso" para conseguir la entrevista, emitida en el programa Panorama.

Las revelaciones forzaron a la BBC a disculparse este año por las circunstancias en las que se consiguió la entrevista, ya que Bashir llegó a falsificar extractos bancarios para acceder a la princesa y al hermano de esta, el conde Spencer.

Bashir convenció a Diana de Gales a que revelase públicamente intimidades, como la infidelidad de su exmarido, el príncipe Carlos, de quien entonces estaba separada pero no divorciada.

El duque de Cambridge, Guillermo, hijo mayor de Diana, dijo hace unos meses que la entrevista contribuyó a los sentimientos de "paranoia y aislamiento" de su madre.

La donación se ha dividido en partes iguales entre las organizaciones Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children's Charity, The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity y The Diana Award.

"La BBC había indicado su intención de donar a beneficencia las ganancias de las ventas derivadas de la entrevista de Panorama de 1995 con Diana, Princesa de Gales", indicó un comunicado de la cadena pública británica.