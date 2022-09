El PP denuncia que el curso arranca el próximo lunes en la Comunitat con 16.000 alumnos en barracones

La presencia de alumnos en barracones sigue siendo una asignatura pendiente para el sistema educativo valenciano, que el próximo lunes 12 de septiembre iniciará el curso 2022/2023 con 16.000 alumnos en este tipo de aulas prefabricadas. Según las cifras aportadas por el PP, la promesa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de acabar con todos los barracones en 2019 sigue sin materializarse por la "baja ejecución" del Plan Edificant, diseñado por el Consell para la construcción y reforma de centros educativos y para acabar con las aulas prefabricadas crónicas. Mientras, la Conselleria de Educación ha anunciado la apertura de 31 nuevos centros a lo largo del curso en 27 municipios. Diez están ya acabados y el resto se irán habilitando a lo largo del ejercicio.

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, denuncia la baja ejecución del Plan Edificant, con 170 millones de euros invertidos sobre los 1.036 anunciados. Tal y como recuerda, en 2016 Puig presentó el mapa de infraestructuras educativas y prometió acabar con todos los barracones en 2019. "Una mentira, porque a día de hoy no ha acabado", señala Gascó. "A finales de 2017, y ante una gestión desastrosa, Puig aprobó el Decreto-Ley de Edificant -utilizando esa figura por la urgencia de acabar con estas construcciones-, y cinco años después los barracones siguen estando y ha sido una nueva tomadura de pelo. Y ahora habla de 2023", expone la parlamentaria.

"Por mucho que el tripartito hinche las cifras al final la realidad es que hay 16.000 escolares estudiando en barracones. Si se anuncia una inversión pero no ejecutan y no pagan a los ayuntamientos el balance es nefasto. Lo que tiene que hacer Puig es explicar los fallos de estos años", indica la portavoz popular de Educación, quien añade que Edificant "se caracteriza por la falta de transparencia, opacidad y malestar de los alcaldes, que no saben cómo y cuándo van a estar sus centros educativos".

Según apunta, los datos de la Intervención General "demuestran que todo lo anunciado y prometido por Puig hasta la fecha para acabar con los barracones es mentira". En su opinión, son "ximoanuncios con los que engaña a alcaldes y a la comunidad educativa".

Según las cifras de la Conselleria de Educación, en total serán 12.000 los alumnos valencianos estrenarán instalaciones a lo largo de este curso con la apertura de los 31 centros nuevos. "Continuamos mejorando, ampliando y construyendo centros educativos y estamos en un punto en el que la maquinaria puesta en marcha con el programa Edificant está demostrando la agilidad y la eficacia necesarias", afirma la la titular de este departamento, Raquel Tamarit.

No obstante, la consellera admite "obstáculos" para los ayuntamientos, que se encargan de tramitar y adjudicar las obras, debido a la subida de precios en el sector de la construcción como consecuencia del encarecimiento de materiales. En este sentido, la consellera asegura que la "inmensa mayoría" de las empresas "están haciendo un trabajo impecable", lo que acaba repercutiendo, además, en la generación de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos con una inversión de 156 millones de euros en estos 31 centros.

Valencia

En la provincia de Valencia el próximo curso entrarán en funcionamiento 11 nuevos centros educativos en 11 municipios. Tres de ellos abrirán sus puertas en septiembre: el nuevo CEIP Les Foies de Gandia, el CEIP Núm. 2 de San Antonio de Benagéber y el CEIP Elies Tormo de Albaida. El total de colegios e institutos nuevos suponen una inversión de 52 millones de euros y beneficiarán a 4.200 alumnos.

Alicante

En esta provincia se abrirán 13 centros educativos nuevos en 11 municipios para 5.700 alumnos con una inversión de 79 millones de euros. Cuatro de ellos se inauguran en septiembre: el CEIP Doctor Calatayud de Aspe, El Bracal de Muro de Alcoy, Gasparot de la Vila Joiosa y el IES 12 de Octubre de Pilar de la Horadada.

Castellón

Cinco municipios de la provincia de Castellón estrenarán siete centros educativos este próximo curso, en los que estudiarán 2.100 alumnos, con una inversión de la Conselleria de 25 millones de euros. Tres de ellos abrirán las puertas en septiembre: el nuevo CEIP Ambaixador Beltrán de Almassora, el nuevo aulario del CRA Palancia Espadán en Castellnovo y el CEIP Alberto Selma de Santa Magdalena de Pulpís.

València subirá el presupuesto del cheque escolar

El Ayuntamiento de València aumentará hasta los cuatro millones de euros el presupuesto para el cheque escolar de 2023. Con este incremento también subirá el importe de todos los tramos del cheque, con un máximo mensual a percibir de 120 euros. En la última edición se concedieron 5.800 solicitudes.