AMP- La Sareb suspèn el desnonament de 30 persones a la Font d'en Carròs després d'arribar a un acord amb la Conselleria

Fonts de la Sareb han puntualitzat a Europa Press que s'ha suspès el desallotjament de manera temporal, per un període de 60 dies, amb la finalitat de "revisar terminis i la situació" i per a "donar temps" a la negociació i les converses que manté l'entitat amb la Generalitat per a poder arribar a una "solució" definitiva sobre la situació de les famílies.

L'avís de desnonament va arribar fa diversos mesos i des d'aleshores, els servicis socials municipals han treballat per a realitzar informes de la situació dels veïns i trobar alternatives residencials per a ells.

Per la seua banda, la vicepresidència Segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, després de conéixer-se la suspensió del desnonament previst per a dimarts que ve 6 de setembre, ha valorat com "molt positiu" l'acord aconseguit.

El secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha assenyalat que la suspensió s'ha fet efectiva "després de dies de negociacions" per part de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge amb la Sareb, unes converses en les quals també ha participat la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris.

"Es tracta sens dubte d'una excel·lent notícia", ha considerat Aguilar, qui també ha posat en valor l'"esforç" del departament que dirigeix Héctor Illueca per a evitar el desnonament de més de 20 famílies en aquest municipi de la Safor, "com els d'altres suspensions que han tingut lloc a la Comunitat Valenciana".

En l'acord per a la suspensió dels desnonaments també s'ha plantejat la compra dels habitatges per part de l'Ajuntament, a través del pla ADHA de la Conselleria. Es tracta d'un programa d'ajudes als municipis per a l'adquisició i millora d'habitatges.

Des de la Conselleria han subratllat que la dotació per a l'actual convocatòria del Pla Adha és de huit milions d'euros, dels quals quatre procedeixen de fons estatals i altres quatre de la Generalitat.

Per a açò, aquest pla subvenciona la compra d'habitatges per part dels ajuntaments a través de mecanismes com el tanteig i retracte cedit per la Generalitat, la compra directa per emergència residencial o els concursos públics d'adquisició.

Malgrat que des de l'administració estaven "convençuts" que les negociacions "arribaran a bon port", els veïns subratllen la incertesa. En declaracions a Europa Press aquest passat dimecres, una de les veïnes, Lilyan Noya, va relatar que fa "bastant temps que va començar a moure's la paperassa". "Estem amb totes les nostres coses ací i ara, on anirem?", es preguntava Noya, que viu en la casa des de fa dos anys amb el seu marit.