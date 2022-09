Detingut un home per intentar matar la seua ex-parella a Silla

Els agents, que ja havien acabat la seua jornada, van acudir a l'avís per trobar-se prop del lloc dels fets degut a la urgència i davant el temor que poguera córrer risc la seua integritat física, explica la Benemérita en un comunicat.

Quan es van traslladar al lloc, l'agressor els va rebre amb unes tisores i una botella de cristall a la mà. Durant la detenció va causar lesions lleus als dos agents.

Per la seua banda, la víctima presentava greus ferides causades amb un pal de fusta al cap i al cos, per la qual cosa va haver de ser traslladada a l'hospital més proper per a la seua atenció mèdica.

PROHIBICIÓ D'APROXIMACIÓ

El detingut, un home de 32 anys i nacionalitat espanyola, va forçar la porta del pati i va aconseguir accedir al domicili de la víctima, que conviu amb els seus dos fills, dels quals tenia sengles ordres de protecció (prohibició d'aproximació).

Per tot l'anterior, l'home va ser detingut per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, un delicte de lesions en l'àmbit de la violència de gènere, tres delictes de trencament contra l'administració de justícia i un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat.

El presumpte autor dels fets ja havia protagonitzat destrosses en diversos bars de la zona els dies anteriors. Igualment, té antecedents policials per altres delictes violents. De les diligències coneixen els Jutjats de Primera Instància i Instrucció número 1 i 3 dels de Carlet.