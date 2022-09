Britney Spears responde con contundencia a la entrevista que ofrecieron sus hijos

Preston y Jayden, de 15 y 16 años, son los hijos de Britney Spears fruto de los tres años de matrimonio con Kevin Federline y que, actualmente, residen con su padre.

Jayden Federline, el mayor de ellos, ofreció una entrevista, justo después de que su madre les acusase de haberla abandonado y de no acudir a su boda con el modelo Sam Asghari.

"Llevará tiempo y esfuerzo repararla [...]. Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo", comenta Jayden, sobre la relación que mantienen con la cantante, en ITV News, tal y como afirma National World.

Ambos confían en llevar a cabo un acercamiento y limar asperezas con su progenitora en algún momento, además recalcaron lo importante que son el uno para el otro y el cariño fraternal que se profesan.

"Preston y yo estamos muy unidos. Siempre me está cuidando y yo hago lo mismo con él. Nos aseguramos de que ambos estamos bien mentalmente", aclararon los adolescentes.

También dieron su opinión, acerca de la polémica tutela de quince años de duración que poseía su abuelo sobre su madre: "Al principio él solo intentaba ser como cualquier padre que dejaba a su hija perseguir su sueño de convertirse en una estrella, pero quizá la tutela duró demasiado".

"Probablemente mi madre estaba enfadada por esta situación que se alargaba demasiado y, personalmente, creo que así fue. Debería haberse tomado un respiro y descansar [...]. Le quiero, con todo mi corazón. Solo estaba intentando ser padre", concluyeron.

Kevin Federline, exmarido de la princesa del pop, es el progenitor que actualmente aloja a sus hijos, y de quien dicen que es adorable y sienten como un refugio: "Considero este mi lugar seguro. Mi hogar".

La intérprete de Oops!... I Did It Again ha verbalizado a través de una publicación en su Instagram el malestar que siente por la entrevista de sus hijos, y donde resalta los aspectos negativos de su exmarido.

"Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente conocer que piensen que no estaba a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente", escribió la artista.

"Ayudé a vuestro padre que no ha tenido trabajo en 15 años. Asumo que es más fácil para vosotros no tener a alguien que los controle para asegurarse de que están haciendo sus deberes. Estoy segura de que los estándares de tu padre fumando hierba todos los días benefician tu vida diaria, a los 15 y 16 años, para formar parte de una generación genial", concluyó Britney especificando los malos hábitos de su expareja dejando entrever la repercusión que pueden tener en sus hijos.

Asimismo la cantante de Toxic dio "una lección" a sus retoños sobre los problemas asociados a la salud mental: "En cuanto a mi salud mental, mi querido niño, comprende que debes aprender a coger un libro y leerlo antes de pensar siquiera en mi intelecto. Dile a tu padre que intente, al menos, cortar el césped".

La oriunda de Misisipi no dejó ningún cabo suelto y también opinó sobre las declaraciones en las que sus descendientes comentan la polémica tutela: "Si honestamente puedes sentarte y decir con tu sensible y brillante mente que lo que me hicieron la abuela y el abuelo estuvo bien, y que no son malas personas… Entonces sí tengo que decir que fracasé como madre y espero una charla contigo, y con tu padre, cara a cara para tratar de aprender lo que es bueno".