Sareb suspèn temporalment el desnonament de 30 persones a Font d'en Carròs i espera aconseguir un acord amb Habitatge

Fonts de la Sareb han puntualitzat a Europa Press que s'ha suspès el desallotjament de manera temporal, per un període de 60 dies, amb la finalitat de "revisar terminis i la situació" i per a "donar temps" a la negociació i les converses que manté l'entitat amb la Generalitat per a poder arribar a un acord sobre la situació de les famílies.

L'avís de desnonament va arribar fa diversos mesos i des d'aleshores, els servicis socials municipals treballen per a realitzar informes de la situació dels veïns i trobar alternatives residencials per a ells.

Malgrat que des de l'administració estan "convençuts" que les negociacions "arribaran a bon port", els veïns subratllen la incertesa. En declaracions a Europa Press aquest passat dimecres, una de les veïnes, Lilyan Noya, ha relatat a Europa Press que fa "bastant temps que va començar a moure's la paperassa", però "a dia de hui" no tenen notícia encara.

"Estem amb totes les nostres coses ací i ara, on anirem?", es preguntava Noya, que viu en la casa des de fa dos anys amb el seu marit. Entre els dos sumen uns ingressos inferiors a 1.000 euros, per la qual cosa ha destacat com de complicat que els resulta fer front a un lloguer: "No tenim on anar".

Des de l'administració s'estan duent a terme gestions amb l'entitat bancària, la Sareb, per a paralitzar aquest desnonament i a partir d'ací, estudiar o bé alternatives residencials, o propostes com subrogacions dels contractes als nous propietaris o fins i tot la compra pública de l'immoble. Així ho va explicar a Europa Press la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris, que va assenyalar que la prioritat en aquests moments és paralitzar el llançament.