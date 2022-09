Cs pide la dimisión de José María Ángel porque el incidente del tren de Bejís "no puede quedarse en mera anécdota"

Mediante un comunicado, el diputado Eduardo del Pozo ha señalado: "Gracias a la profesionalidad de la maquinista, no ocurrió una desgracia mucho mayor, pero la negligente actuación de las Administraciones sí ha provocado que varios pasajeros resultaran heridos graves y se pusiera en peligro la vida de 49 personas", ha subrayado el diputado, para quien estos hechos "obligan a depurar responsabilidades políticas".

"No se cumplió la normativa ni el protocolo de emergencias desarrollado por la propia Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias y esta semana hemos visto un cruce de acusaciones entre Gobierno y Generalitat que no aclaran por qué no se frenó la circulación del tren antes", ha añadido. En este sentido, Del Pozo ha señalado que "existe una investigación judicial que determinará responsabilidades penales, pero la justicia no entra a valorar las políticas".

Por ello, para el parlamentario, "es incomprensible que Ángel siga en su puesto", porque, según ha considerado, "la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en su reciente comparecencia en Les Corts, insinuó que el secretario autonómico sería el responsable".

"Exigimos a Bravo que no espere más y, ante unas evidencias tan contundentes, tome decisiones de inmediato dentro de su departamento. Si no cesa a José María Ángel, eludiendo toda responsabilidad, será ella la que tenga que dejar el cargo por dejación de funciones", ha concluido.