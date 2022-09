Mas incideix en el debat sobre la seguretat dels bous: "Una festa en què mor gent és una festa?"

Així ho ha indicat Mas en una entrevista amb Europa Press en la qual s'ha preguntat si "una festa en què hi ha un risc tan elevat es pot considerar com un element d'oci lúdic", encara que ha manifestat: "En cap moment he demanat que es prohibisca res, dic que es parle i que es millore". Des que va començar 'estiu s'han produït set morts en festejos de bous al carrer, més de 300 ferits i s'han instruït 15 expedients per presència de menors.

"Què haguera passat aquest estiu si aquestes set persones hagueren mort en els incendis? Què ens hagueren dit? Quants caps s'haurien demanat, en aquest cas, des de l'oposició? Perquè clar, hi ha una doble vara de mesurar o d'acusar el Govern: 'Si és sobre alguna cosa que jo defenc bo, doncs dic que la llei és restrictiva i està tot bé i ha sigut mala sort', però si és en un incendi pareix que hem de responsabilitzar a algú. Jo crec que cal ser seriosos", ha manifestat.

Per açò, considera que els dubtes que li assalten sobre aquest tema "són compartits amb bona part de la ciutadania". També ha incidit en la part animalista del debat, i en els dubtes que plantegen aquests festejos en relació amb el benestar dels propis animals.

En aquesta línia, ha indicat que en la comissió sobre els festejos que es va celebrar el dilluns es va apuntar a "una major protecció i a una major formació". Considera que "hi ha un marge de millora, veurem si en els pròxims mesos aquestes mesures són suficients perquè no torne a morir ningú en un festeig així", ha agregat. "Si no, caldrà pensar com millorem aquests festejos o començar a buscar alternatives i altres maneres de poder realitzar-los", ha afegit.

"El que no faré, i menys com a portaveu d'un govern, és resignar-me al fet que muira gent sense actuar o sense dir res o sense incrementar encara més les mesures de protecció", ha assenyalat i ha considerat que la societat "també ha de ser partícip d'eixe debat".

"AUTONOMIA MUNICIPAL"

Preguntada sobre si creu que els municipis haurien de seguir l'exemple de Tavernes de la Valldigna, que aquest estiu va decidir no autoritzar els bous, ha indicat que eixa decisió correspon a cada municipi i que "en cap cas l'ha de prendre el Consell". "No em ficaré en l'autonomia municipal, faltaria més".

I interpel·lada sobre la seua opinió personal sobre aquest festeig, ha assenyalat que li causa "molts dubtes". "Evidentment des de la perspectiva animalista no ho compartisc", ha agregat, però ha assenyalat que la seua sensibilitat "no és l'única que hi ha en el Govern".

"Per açò jo no plantege el prohibir els bous al carrer, sinó plantege el debat en el seu moment, si les mesures que es van prendre el dilluns no foren suficients, com hem d'avançar en aquest tipus de festejos". "Quan alguna cosa va malament, s'atura, es revisa i es prenen noves mesures", ha manifestat.