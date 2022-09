Ejercicio arbitrario de un derecho, coacción, allanamiento... los delitos a los que podría enfrentarse el hombre que desokupó su casa

Víctor asegura que está dispuesto a "asumir las consecuencias legales" que sus actos puedan tener. Se refiere al hecho de haber desalojado, vara en mano y con la ayuda de dos amigos, a la docena de personas que okupaban una vivienda de su propiedad. El tema ha tenido una gran repercusión esta semana después de la difusión de varios vídeos en redes sociales. ¿A qué delitos podría enfrentarse?

"No son okupas por necesidad, sino que les gustaba esta casa y la estaban amueblando", afirmó en declaraciones a Espejo Público. Agregó que la vivienda, situada en Murcia, está siendo reformada y quizá por eso los okupas pensaron que estaba abandonada o que pertenecía a alguna entidad bancaria. "No han sido okupas vandálicos, sino okupas de vacaciones", apostilló.

Esta información es relevante toda vez que este hombre podría enfrentarse a un delito de allanamiento de morada dependiendo del tiempo que las personas que se colaron en su propiedad hubiesen permanecido en ella. Podría incurrir en él si los okupas ya hubiesen instalado allí su residencia habitual. Así lo explica María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró, en Barcelona.

"El allanamiento -recogido en el artículo 202 del Código Penal- tiene penas de cárcel, de seis meses a dos años si no se usa violencia para entrar y de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses si se usa violencia o intimidad. Es un delito que se referencia en las Audiencias Provinciales y con un tribunal del jurado", comenta la letrada.

No obstante, aunque la okupación hubiese sido muy reciente, un dueño que echa por su cuenta a quienes se han instalado en su casa podría ser acusado de delitos como el de realización arbitraria del propio derecho o el de coacciones. Con ello se pretende evitar que los ciudadanos se tomen la justicia por su cuenta.

El ejercicio arbitrario del propio derecho, regulado en el artículo 455 del CP, consiste en actuar fuera de las vías legales para conseguir un derecho propio, empleando para ello violencia, intimidación o fuerza en las cosas. Está castigado con multas de entre seis y doce meses. Además, en caso de que el infractor usara armas u objetos peligrosos para conseguir su objetivo, se impondría la pena superior en grado.

La coacción, en el artículo 175 del CP, es en rasgos generales la imposición o el impedimento para que otro haga algo que no quiere. El mismo artículo matiza que esta norma se aplica "sea justo o injusto". Se castiga con entre seis meses y tres años de prisión o con entre doce y veinticuatro meses de multa, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Víctor declaró que "en ningún momento" utilizaron "ningún insulto ni amenaza". "Llevábamos los palos porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar", añadió. Para que se abra contra él un proceso judicial tiene que existir una denuncia por parte de los okupas. "Aunque también puede iniciarse una causa de oficio si hay un atestado policial", indica Pastor. Por el momento no ha trascendido que los desalojados le hayan denunciado. Él confesaba el martes que tampoco había acudido a la justicia y que los agentes que se personaron no tomaron ningún dato.

Delitos a los que se enfrentarían los okupas

La okupación está penada en el Código Penal de diferentes formas. "Siendo un pequeño propietario se puede considerar allanamiento de morada siempre que él usara la casa como primera o segunda residencia, que tuviera sus enseres en ella. Entonces sería considerado su domicilio, sin que haga falta que viva cada día en él. Esto lo establece el artículo 202 del Código Penal", apunta la abogada. "Otra cosa es que sea un piso heredado y que los herederos no se hayan hecho aún la aceptación de la herencia, por ejemplo. En ese caso no se considera su domicilio y se trata de un delito de usurpación recogido en el artículo 245", continúa.

La usurpación se sanciona con una multa de tres a seis meses si no hay violencia ni intimidad. Es lo que se denomina una okupación pacífica y suele tratarse de personas vulnerables y de casas abandonadas. Si hay violencia o intimidad la pena puede ser de uno a dos años de cárcel. De ser un allanamiento de morada, los okupas pueden enfrentarse a las penas ya citadas.

Juicios inmediatos

Víctor ha justificado su actuación alegando que hace algunos años tuvo que hacer frente a la okupación de una casa de un familiar: "Fueron cinco años, cuatro juicios y más de veinte recursos". Para intentar recortar plazos se están empezando a implantar algunas soluciones.

"Hemos adoptado una medida novedosa que empezó en Madrid y que consiste en los juicios inmediatos en los juzgados de guardia. Se cita a todas las partes en el plazo de uno o dos días desde la denuncia. Da resultados y provoca un efecto disuasorio", apunta la decana del Colegio de Abogados de Mataró. "Esto cuando es gente delincuencial. Cuando son personas vulnerables y los pisos son de grandes tenedores es otro tema", añade, y apunta que "en el resto de Europa los procesos son muy cortos": "Se presenta el título de propiedad ante la policía y en 48 horas los okupas están desalojados".

En cuatro años, desde 2015 a 2019, la okupación creció un 40,9% en España, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad a 14.621, según recogen datos de Europa Press.