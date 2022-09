La vicepresidenta Mas incide en el debate sobre la seguridad de los 'bous': "¿Una fiesta en la que muere gente es una fiesta?"

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha incidido en la necesidad de debatir sobre la celebración de los 'bous al carrer' en un momento en el que a la sociedad le "asaltan unas cuantas dudas de seguridad y protección" respecto a estos actos: "¿Una fiesta en la que muere gente es una fiesta?".

Así lo ha indicado Mas en una entrevista en la que se ha preguntado si "una fiesta en la que hay un riesgo tan elevado se puede considerar como un elemento de ocio lúdico", aunque ha manifestado: "En ningún momento he pedido que se prohíba nada, digo que se hable y que se mejore". En lo que va de verano se han producido siete muertes en festejos de 'bous al carrer', más de 300 heridos y se han instruido 15 expedientes por presencia de menores.

"¿Qué hubiese pasado este verano si estas siete personas hubieran muerto en los incendios? ¿Qué nos hubieran dicho? ¿Cuántas cabezas se habrían pedido, en este caso, desde la oposición? Porque claro, hay una doble vara de medir o de acusar al Gobierno: 'Si es sobre algo que yo defiendo bueno, pues digo que la ley es restrictiva y está todo bien y ha sido mala suerte', pero si es en un incendio parece que tenemos que responsabilizar a alguien. Yo creo que hay que ser serios", ha manifestado.

Por ello, considera que las dudas que le asaltan al respecto "son compartidas con buena parte de la ciudadanía". También ha incidido en la parte animalista del debate, y en las dudas que plantean estos festejos respecto al bienestar de los propios animales. En esta línea, ha indicado que en la comisión sobre los festejos que se celebró el lunes se apuntó a "una mayor protección y a una mayor formación". Considera que "hay un margen de mejora, vamos a ver si en los próximos meses estas medidas son suficientes para que no vuelva a morir nadie en un festejo así", ha agregado. "Si no, habrá que pensar cómo mejoramos estos festejos o empezar a buscar alternativas y otras maneras de poder realizarlos", ha añadido.

"Lo que no voy a hacer, y menos como portavoz de un gobierno, es resignarme a que muera gente sin actuar o sin decir nada o sin incrementar todavía más las medidas de protección", ha señalado y ha considerado que la sociedad "también tiene que ser partícipe de ese debate".

Preguntada sobre si cree que los municipios deberían seguir el ejemplo de Tavernes de la Valldigna, que este verano decidió no autorizar los toros, ha indicado que esa decisión corresponde a cada municipio y que "en ningún caso la debe tomar el Consell". "No me voy a meter en la autonomía municipal, faltaría más".

E interpelada sobre su opinión personal sobre este festejo, ha señalado que le causa "muchas dudas". "Evidentemente desde la perspectiva animalista no lo comparto", ha agregado, pero ha señalado que su sensibilidad "no es la única que hay en el Gobierno".

"Por eso yo no planteo el prohibir los 'bous al carrer', sino planteo que debatamos en su momento, si las medidas que se tomaron el lunes no fueran suficientes, cómo tenemos que avanzar en este tipo de festejos". "Cuando algo va mal, se para, se revisa y se toman nuevas medidas", ha manifestado.