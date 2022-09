La Generalitat aprova tres subvencions directes amb les universitats valencianes per a la investigació sísmica

L'administració autonòmica, segons ha informat en un comunicat, destinarà un total de 56.470 euros per a açò. En concret, 12.600 per al centre universitari de València, 37.210 per al d'Alacant i 18.000, per al de Castelló de la Plana.

Quant al conveni amb la Universitat de València, la Generalitat ha detallat que la subvenció es destinarà a l'estudi per part de la seua Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i en el marc de la igualtat de gènere, a l'adaptació de les proves físiques per a l'accés i promoció als cossos d'emergència a les necessitats reals de la professió.

En aquest cas, es tindrà en consideració l'edat, el gènere i la categoria professional que s'exercirà. A més, es valorarà i adequarà l'accés a les diferents categories dels SPEIS: operador de comunicacions, bomber, comandament i oficial /inspector.

Pel que fa a Alacant, l'administració valenciana ha comentat que la seua universitat porta des de 2004 desenvolupant actuacions a través del Departament de Ciències de la Terra i del Medi ambient que investiga, canalitza i facilita informació sobre l'activitat sísmica que es produeix en aquesta província. Al seu torn, col·labora en les campanyes divulgatives i d'assessorament a ajuntaments i la Generalitat en matèria de microsismicitat.

Aquesta subvenció ajudarà el centre universitari alacantí en la contractació d'una persona en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o equivalent per a treballar en la implantació, manteniment i expansió de la Xarxa Sísmica de la Universitat d'Alacant.

D'altra banda, la Generalitat ha apuntat que la Universitat Jaume I de Castelló pot aportar la seua col·laboració participant en l'estudi i disseny dels protocols i procediments a adoptar en cas d'un sinistre vial amb l'objecte de millorar la coordinació dels servicis d'emergència en els sinistres vials.

En aquest cas, l'ajuda anirà destinada a la realització del disseny d'activitats formatives, disseny de campanyes de prevenció d'accidents i elaboració de protocols d'actuació per a l'actuació conjunta dels Servicis d'Emergència en sinistres vials.

RESPOSTES A NOUS DESAFIAMENTS

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha assenyalat que a través d'aquests convenis des de la Generalitat es potencia "la transferència de coneixement de les universitats valencianes i les seues investigacions a l'àmbit de les emergències". Ha dit que aquest és un aspecte que, "sens dubte, millorarà la resposta als nous desafiaments i necessitats de la societat en un context de constants canvis".

Ángel ha afegit que l'administració autonòmica "vol seguir sent capdavantera en el desenvolupament de nous projectes tecnològics i científics i en la cerca de noves solucions davant de situacions que, com el canvi climàtic, poden posar en risc la seguretat de la ciutadania i davant les quals com a administració pública sempre hem d'estar preparats per a intervenir".

"Cal tindre flexibilitat per a actuar davant escenaris canviants i diversos", així com "anticipació gràcies a la informació dels servicis de meteorologia i altres servicis de prevenció que permeten preparar i atacar l'emergència amb molta més efectivitat", ha conclòs el secretari autonòmic.