Vivir con miedo a que alguien pueda hacerte daño a ti o a tus seres queridos es una situación por la que nadie quiere pasar. La okupación es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y que, por desgracia, se repite cada vez con más frecuencia.

Un equipo de Espejo Público se ha trasladado, este viernes, a Las Ventas de Retamosa, en Toledo, para visibilizar el caso de Jennifer, una mujer que ha denunciado las constantes vejaciones y amenazas que tanto ella como sus hijas sufren por parte de un vecino.

La mujer ha destacado que el hombre, además, es su inquiokupa y que, pese a contar con una orden de alejamiento, se la salta constantemente sin que las autoridades hagan nada al respecto: "Mis hijas han sido agredidas, golpeadas. Me amenaza con quemar mi casa con ellas dentro", ha denunciado Jennifer mientras mostraba a las cámaras del matinal los numerosos partes de lesiones. "Enseñó sus partes íntimas a mis hijas", ha agregado la mujer.

Además, Jennifer ha destacado que tanto ella como sus hijas se encuentran en tratamiento psicológico y psiquiátrico por las acciones de este vecino que, incluso, llegó a mostrar sus partes íntimas a las menores. "Cuando pegaron a mi hija pequeña, llegué a las manos con la pareja de él. Yo les inculco a mis hijas que las cosas no se solucionan con violencia, pero no me pude aguantar", ha confesado la mujer que, además, ha señalado que las agresiones también vienen por parte de la pareja y la suegra del vecino.

"Cada vez que se saltaba la orden de alejamiento, yo llamaba a la Guardia Civil de Valmojado. Se lo llevan y, tras el juicio rápido, le sueltan y está aquí otra vez", ha agregado Jennifer que, además, también ha confesado que no le gustaría tener que abandonar sus viviendas, ya que no podría hacer frente a los gastos de un alquiler.

Jennifer ha resaltado que tuvo que poner una alarma en su casa debido a que su vecino trató de entrar en su vivienda de madrugada. Ante esto, los colaboradores del matinal de Antena 3 han recomendado a la mujer que cambie de abogados, pues este hecho constituye un delito de allanamiento de morada.

Finalmente, Jennifer ha apuntado que ha concertado una cita con la alcaldesa del municipio para tratar de buscar una solución al problema pues, incluso, en ocasiones tiene que llevar a sus hijas con ella al trabajo para evitar más episodios violentos y/o desagradables con sus vecinos.