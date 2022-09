Ribó diu que el València CF s'haurà d'"adaptar" a les condicions per a acabar el Nou Mestalla

Així s'ha manifestat Ribó en declaracions als mitjans aquest divendres després de participar en la presentació del I Trofeu Ciutat de València de futbol en cadira de rodes A-Ball, acte en el qual ha coincidit amb la presidenta del València CF, Layhoon Chan, qui no ha realitzat declaracions i que aquesta vesprada té previst oferir una roda de premsa sobre actualitat del club.

El primer edil ha considerat que està "clar" que el consistori, després d'aquest "període vacacional", treballa en el tema després que al juliol la Generalitat aprovara la declaració de caducitat de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) de Mestalla i des del consistori es determinara la realització d'un nou conveni. "Treballarem en aquesta direcció", ha apuntat.

Així, ha esmentat tres aspectes "importants" sobre aquest assumpte. El primer d'ells, la capacitat de l'estadi, que s'ha de mantindre 70.000 espectadors, per a poder acollir grans esdeveniments. "És una cosa que estava escrita i que s'haurà de complir", ha insistit.

La segona qüestió és el poliesportiu de Benicalap, un assumpte que per a l'Ajuntament, ha remarcat Ribó, és "de la màxima importància". "Quan hui parlàvem d'esports, parlem evidentment de poliesportius en els barris, i aquest és un barri que necessita un poliesportiu de qualitat", ha expressat.

L'últim aspecte, que "preocupa" i que el consistori haurà d'"analitzar conjuntament" és la mobilitat al voltant de l'estadi, ja que, ha advertit l'alcalde, un camp de futbol "suposa uns problemes importants" en aquest aspecte. "És un tema a estudiar", ha agregat.

En aquest punt, Ribó ha garantit que la seua voluntat com a alcalde de València és "trobar solucions" per a "resoldre aquest problema" i perquè "aquest monument -el nou Mestalla- tan poc agradable a l'eixida de la ciutat deixe de ser un monument a la ineficàcia i la inoperància i passe a ser un gran estadi".

Preguntat pels pròxims passos a fer, tant per part de l'Ajuntament com pel club, Ribó ha insistit que l'Administració local treballa perquè les condicions previstes en l'ATE "es complisquen". Així, ha apuntat que el consistori ha de delimitar "amb claredat" les condicions a les quals el València CF "s'haurà d'adaptar". "I en això estem", ha assenyalat.

RELACIÓ "CORDIAL" AMB LAYHOON CHAN

Ribó, que ha confirmat que en aquests moments no hi ha data per a una nova reunió amb la direcció del club, ha remarcat que l'Ajuntament treballa en aquests moments "a nivell de servicis" i ha garantit que la seua relació amb la presidenta del València CF, Lay Hoon Chan, almenys per la seua banda, és "cordial".

Precisament, preguntat per si ha aprofitat la trobada per a abordar amb Layhoon aquesta situació, l'alcalde ha apuntat que únicament s'han saludat i han coincidit que les dos parts han de "parlar i continuar".

Finalment, sobre les últimes manifestacions de dirigents del club i responsables municipals sobre les seues respectives declaracions, Ribó ha afirmat que no pot opinar sobre este tema, al no estar involucrat i no ser un assumpte de la seua "incumbència", i que s'haurà de preguntar "a les persones implicades". "Jo d'això no sé res", ha resolt.

La passada setmana, la vicealcaldesa de València, regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, preguntada per si el València CF mantindrà les condicions de l'ATE de Mestalla, va assegurar que "primer cal complir les obligacions", va precisar que el club "encara no ha manifestat una voluntat pública i clara de complir totes les obligacions que va firmar" i va declarar que aquestes han d'assumir-se "per a poder mantindre els mateixos drets" recollits en eixe document relacionat amb la demolició de l'actual estadi de futbol i la construcció del nou.

"Primer cal complir amb les obligacions de l'ATE per a poder mantindre els mateixos drets. Si el València compleix amb totes les obligacions que va adquirir amb la ciutat de València, la ciutat també, òbviament, respondrà i mantindrà els drets", va exposar.