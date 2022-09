Ribó dice que el València se tendrá que "adaptar" a las condiciones para terminar el Nuevo Mestalla

Así se ha manifestado Ribó en declaraciones a los medios este viernes tras participar en la presentación del I Trofeo Ciudad de València de fútbol en silla de ruedas A-Ball, acto en el que ha coincidido con la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, quien no ha realizado declaraciones y que esta tarde tiene previsto ofrecer una rueda de prensa sobre actualidad del club.

El primer edil ha considerado que está "claro" que el consistorio, tras este "periodo vacacional", trabaja en el tema después de que en julio la Generalitat aprobara la declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla y desde el consistorio se determinara la realización de un nuevo convenio. "Vamos a trabajar en esta dirección", ha apuntado.

Así, ha mencionado tres aspectos "importantes" sobre este asunto. El primero de ellos, la capacidad del estadio, que se ha de mantener 70.000 espectadores, para poder acoger grandes eventos. "Es una cosa que estaba escrita y que se habrá de cumplir", ha insistido.

La segunda cuestión es el polideportivo de Benicalap, un asunto que para el Ayuntamiento, ha remarcado Ribó, es "de la máxima importancia". "Cuando hoy hablábamos de deportes, hablamos evidentemente de polideportivos en los barrios, y este es un barrio que necesita un polideportivo de calidad", ha expresado.

El último aspecto, que "preocupa" y que el consistorio habrá que "analizar conjuntamente" es la movilidad alrededor del estadio, puesto que, ha advertido el alcalde, un campo de fútbol "supone unos problemas importantes" en este aspecto. "Es un tema a estudiar", ha agregado.

En este punto, Ribó ha garantizado que su voluntad como alcalde de València es "encontrar soluciones" para "resolver este problema" y para que "este monumento -el nuevo Mestalla- tan poco agradable a la salida de la ciudad deje de ser un monumento a la ineficacia y la inoperancia y pase a ser un gran estadio".

Preguntado por los próximos pasos a dar, tanto por parte del Ayuntamiento como por el club, Ribó ha insistido en que la Administración local trabaja para que las condiciones previstas en la ATE "se cumplan". Así, ha apuntado que el consistorio ha de delimitar "con claridad" las condiciones a las que el Valencia CF "se tendrá que adaptar". "Y en eso estamos", ha señalado.

RELACIÓN "CORDIAL" CON LAYHOON CHAN

Ribó, que ha confirmado que en estos momentos no hay fecha para una nueva reunión con la dirección del club, ha remarcado que el Ayuntamiento trabaja en estos momentos "a nivel de servicios" y ha garantizado que su relación con la presidenta del Valencia CF, Lay Hoon Chan, al menos por su parte, es "cordial".

Precisamente, preguntado por si ha aprovechado el encuentro para abordar con Layhoon esta situación, el alcalde ha apuntado que únicamente se han saludado y han coincidido en que ambas partes han de "hablar y continuar".

Por último, sobre las últimas manifestaciones de dirigentes del club y responsables municipales sobre sus respectivas declaraciones, Ribó ha afirmado que no puede opinar al respecto, al no estar involucrado y no ser un asunto de su "incumbencia", y que se habrá de preguntar "a las personas implicadas". "Yo de eso no sé nada", ha zanjado.

La pasada semana, la vicealcaldesa de València, concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, preguntada por si el Valencia CF va a mantener las condiciones de la ATE de Mestalla, aseguró que "primero hay que cumplir las obligaciones", precisó que el club "aún no ha manifestado una voluntad pública y clara de cumplir todas las obligaciones que firmó" y declaró que estas deben asumirse "para poder mantener los mismas derechos" recogidos en ese documento relacionado con la demolición del actual estadio de fútbol y la construcción del nuevo.

"Primero hay que cumplir con las obligaciones de la ATE para poder mantener los mismos derechos. Si el Valencia cumple con todas las obligaciones que adquirió con la ciudad de València, la ciudad también, obviamente, responderá y mantendrá los derechos", expuso.