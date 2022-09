L'artista urbà DiegoAS crearà un mural per a Gandia inspirat en la família Borja

Es tracta de dur a terme "una operativa de dinamització turística, més enllà dels propis seguidors que comporta aquest tipus de moviment artístic i urbà, posant en valor, a més, una figura vinculada a la família Borja, que serà el motiu central del mural", avança en un comunicat l'Ajuntament de Gandia, que afig que "en breu" s'anunciaran més dades sobre la ubicació d'aquest mural.

En definitiva, apunten des del consistori, "es crearà una obra artística per a Gandia, singular, pròpia, vinculada a la nostra història, i que causarà impacte en el públic".

L'autor va realitzar en 2021 el conegut grafiti de Julio César en la paret d'un edifici que hi ha davant la muralla de Lugo, la seua ciutat natal. L'obra va ser triada com a número 1 de 2021 en la votació organitzada per la prestigiosa comunitat Street Art Cities.

DiegoAS pinta grafiti o art urbà en el carrer des de fa més de quinze anys, realitza obres a la seua ciutat i en altres punts d'Espanya com, per exemple, Oviedo, Màlaga, Madrid, Barcelona, Granada i, fins i tot, Porto.

Entre altres reconeixements figuren en el seu currículum els de campió de la lliga grafiti en les Grafiti Battles Spain 2021, per la plataforma digital @lignacionadelgrafiti; primer premi a Amarte Burela 2019, organitzat pel Concello de Burela i el segon premi a Galicia Crea 2015-2016, organitzat per la Xunta de Galícia.

Està format en el camp de les arts gràfiques, així com en el camp de la serigrafia i el gravat artístic superior, amb sis anys treballant en el món de la impressió digital (retolació i altres formats del sector); a més, pinta en altres formats com per exemple quadres o altres suports en l'estudi i amb diferents tècniques.