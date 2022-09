Hereus d'una anciana recuperen 600.000€ en béns després de no informar la cuidadora de la seua mort

Segons explica, l'Ajuntament de Sagunt (València), els fets es remunten a mitjan agost de l'any passat, quan agents de la Secció de Platges de la Policia Local realitzaven el seu servici de proximitat i van ser requerits per uns banyistes, veïns del municipi, els qui van posar en el seu coneixement que una veïna del carrer Asturias, de 98 anys d'edat, havia mort feia uns mesos i sospitaven que la seua cuidadora no havia contactat amb els familiars i, per tant, legítims hereus.

Tampoc del cessament de la seua relació contractual com a cuidadora de la dona, la qual cosa va poder permetre-li presumptament, ja no només el cobrament indegut d'havers, sinó també de l'ús i gaudi de les propietats de la morta, entre uns altres.

Els agents van recaptar i van contrastar tota la informació necessària per a poder posar en coneixement del Jutjat de Guàrdia de Sagunt els fets exposats, així com totes les gestions practicades a través de les corresponents diligències. D'aquesta manera, van procedir a la identificació de la cuidadora, de 55 anys, qui, a requeriment dels agents, va assegurar no haver tingut temps de comunicar res als familiars.

Les diligències practicades es van remetre per part de la Policia de Platges als jutjats, la qual cosa ha permès posar a la disposició dels legítims hereus 600.000 euros, entre immobles, joies i quantitats en efectiu cobrades indegudament. Ha sigut ara, després d'un any de tràmits i gestions, quan els seus legítims hereus han pogut disposar dels béns.

AGRAÏMENT

Aquesta mateixa setmana els familiars traslladaven el seu agraïment als agents per "la seua diligència, interés i bon fer, ja que gràcies a la seua intervenció han pogut localitzar quatre immobles, joies i una quantitat aproximada de 8.000 euros en cobraments indeguts, que ja han sigut requerits a la cuidadora", detalla la corporació.

Així mateix, han pogut recaptar tota aquella informació bancària d'interés per a dur a terme totes les gestions pertinents.

Es dona la circumstància que el servici de proximitat a peu, pels seus especials característiques, és "un dels més valorats pels usuaris i usuàries de les nostres platges i, com s'ha pogut comprovar en aquest cas, facilita la interacció i comunicació dels mateixos amb els agents, la qual cosa possiblement d'una altra manera, no s'haguera produït", recalquen des de l'Ajuntament de Sagunt.