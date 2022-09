L'escriptora i professora de l'UJI Rosario Raro rep el premi 'Aragonés del Año' per 'El cielo sobre Canfranc'

L'escriptora i professora de la Universitat Jaume I Rosario Raro ha rebut el premi 'Aragonés del Año' que convoca Asociación Provincial de Librerías de Huesca, gràcies a la seua última novel·la 'El cielo sobre Canfranc', que ha sigut un èxit de vendes des que es va publicar el mes d'abril.

L'acte d'entrega del guardó es va realitzar el dia 18 del passat mes d'agost durant la celebració de la Fira del Llibre de Jaca, en el Saló de Ciento de l'Ajuntament de Jaca, un reconeixement amb el qual el col·lectiu de llibreries vol destacar la creació literària associada a la província d'Osca.

Aquest és la segona obra en la qual l'escriptora de Sogorb dona protagonisme a Canfranc, després de la publicació de 'Volver a Canfranc' ara fa set anys, llibre que s'ha adaptat en forma de visites teatralitzades i que també han sigut guardonades amb el premi a la 'Millor Experiència Turística d'Aragó 2021'.

Rosario Raro ha explicat que els dos reconeixements suposen "una gran energia per a escriure". Així mateix, l'escriptora ha assenyalat que li deu molt a Aragó, entre altres coses haver-se convertit en una escriptora professional. "Sent de Sogorb, el meu atreviment va ser escriure sobre Jaca, Huesca o Canfranc i vindre a explicar-li-ho als seus habitants", ha dit.

El llibre 'El cielo sobre Canfranc', publicat per Planeta, ha sigut un gran èxit editorial ja que la primera edició es va esgotar el primer dia de la seua publicació i durant el mes de setembre eixirà la quarta edició. L'Associació Provincial de Llibreries d'Osca va destacar durant l'acte "l'entusiasme i l'afecte amb el qual Rosario Raro tracta el territori".

El guardó va ser entregat pel president dels llibreters d'Osca, Víctor Castillón, en un acte en què també va estar present la diputada de les Corts d'Aragó i regidora de l'Ajuntament de Jaca, Olvido Moratinos, i la vicerectora de Cultura de la Universitat Jaume I, Carmen Lázaro, així com responsables de turisme i activitats culturals de la comarca de la Jacetania.

La vicerectora Carmen Lázaro ha subratllat que "és un orgull tindre escriptores i escriptors que fan que l'UJI siga una universitat on la cultura literària és un valor molt rellevant". "L'UJI és referent en activitats literàries com el nostre taller d'escriptura creativa, al capdavant del com està Rosari Raro, i el curs d'estiu sobre literatura que magistralment dirigeix Santiago Posteguillo".