Autores de Múrcia, Madrid, Granada, Las Palmas i Castelló, finalistes del I Premi Hortensia Roig

El jurat s'ha reunit en València per a triar la novel·la guanyadora d'aquest concurs de literatura infantil creat per a incentivar les vocacions cientificotècniques en les xiquetes. La decisió es farà pública el pròxim 28 de setembre en el marc d'una entrega de premis que comptarà amb la presència dels finalistes, celebrada en EDEM Escola d'Empresaris, informa l'organització en un comunicat.

Entre els membres de la comissió avaluadora es troben prestigiosos professionals referents en camps com la medicina, la investigació, el periodisme, el món editorial i l'educació. Integrat per l'oncòloga Ana Lluch, la investigadora Laura Lechuga, la Presidenta Executiva de 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana, el fundador de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, i la Presidenta d'EDEM i consellera de Mercadona, Hortensia Roig.

Del total de les 219 candidatures procedents de totes les comunitats autònomes, cinc novel·les han passat a la fase final i opten al premi. El jurat, després de la deliberació, ha ressaltat l'"extraordinària qualitat literària i creativitat" de les novel·les presentades. Totes elles tenen com protagonistes a personatges femenins que descobreixen el seu interés per les carreres STEM. Acrònim, per les seues sigles en anglés, de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Els títols i autores de les cinc finalistes són: 'Mamá es matemática' de Marisa López Soria (Múrcia), 'Pesiosi y el gigante del palomar' d'Alberto Sierra San Miguel (Madrid), 'Lucía y su amiga infinita' de Josefina Jiménez Pulido (Granada), 'Margarita no es nombre de flor' de Celina Ranz Santana (Las Palmas) i 'Elsa y el club de los números', d'Andrea Navarro Ruiz (Castelló).

Per al secretari del jurat i CEO de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, "llegir els manuscrits finalistes d'un premi sempre és estimulant i prometedor, perquè veus el talent en ebullició. Les obres que opten a alçar-se amb el títol tenen una característica en comú: que moltes xiquetes vullguen ser el que elles vullguen ser: científiques admirables".

HISTÒRIES DE DESCOBRIMENT

Per la seua banda, la presidenta d'EDEM i alma mater de la iniciativa, Hortensia Roig, ha manifestat: "Estic emocionada amb l'acolliment d'aquesta primera edició". "Totes les novel·les tenen un nexe comú meravellós: el despertar en les protagonistes de la seua verdadera vocació. Són històries de descobriment sobre allò que aquestes disciplines poden fer per a transformar el món i, en definitiva, d'amor a la ciència. Com a societat hem de proporcionar a les dones del futur models que els servisquen de referent a l'hora de triar la seua professió", assegura.

La dotació total del guardó és de 10.000 euros, una quantia que aporta personalment Hortensia Roig. La novel·la guanyadora rebrà 8.000 euros i la publicació de l'obra per Plataforma Editorial. Per la seua banda, hi haurà una segona novel·la finalista amb un premi de 2.000 euros. De l'obra guanyadora, dirigida lectors d'entre 8 i 10 anys, s'editaran i distribuiran 3.000 exemplars a nivell nacional.

El premi Hortensia Roig de literatura infantil està convocat per EDEM Escola d'Empresaris i Plataforma Editorial amb la finalitat de promoure les vocacions cientificotècniques entre les xiquetes a través de la creació literària i l'amor per la lectura.