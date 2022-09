L'Aurora Grup de Suport inaugura el seu centre d'estudis i sensibilització amb unes jornades a Borriana (Castelló)

L'Aurora-Grup de Suport, entitat no governamental dedicada a la cooperació amb les ONG que formen part de la flota de rescat civil humanitari que operen en el Mediterrani, inaugará el seu centre d'estudis i sensibilització amb una jornades de portes obertes en el Port de Borriana.

Des de l'arribada de les primeres embarcacions al port de Borriana en 2018, l'entitat desenvolupa per a aquestes accions de suport logístic, hospitalitat, assessorament i proveïment entre moltes altres funcions. L'Aurora col·labora amb més de 15 organitzacions d'àmbit estatal i internacional.

En l'últim any ha hagut d'ampliar la seua ràdio d'acció als ports de Vinaròs i Sagunt. Actualment, i gràcies a l'acció de l'entitat amb base a Borriana, aquests ports són tot un "referent" a nivell global de solidaritat i empatia amb les persones més vulnerables. En els ports anteriorment esmentats, fins a una quinzena d'embarcacions han preparat nombroses missions de rescat. Tota aquesta experiència li fa atresorar gran quantitat d'informació i recursos que vol compartir amb tota la societat, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

L'Aurora Grup de Suport obri una nova etapa amb un projecte en el qual porta treballant més de dos anys i que s'uneix als molts que ja està desenvolupant. Es tracta del seu propi centre d'estudis i sensibilització sobre les migracions i els drets humans. La intenció és crear una ferramenta amb la qual generar consciència, formació i debat entorn del drama migratori, a més d'incidir en la importància de defendre la solidaritat i l'apoderament de la societat civil per a lluitar contra les injustícies.

L'associació creu "de vital importància" escometre accions en el camp de la sensibilització, sobretot la de la població més jove. Aquesta tasca es realitzarà creant continguts i ferramentes educatives per a combatre els discursos d'odi, facilitant així espais de formació i debat perquè la lluita en favor del respecte als drets humans siga una prioritat.

XARRADES I VISITES GUIADES

En els últims anys han realitzat proves pilot de les xarrades i visites guiades pels ports de la zona, amb la participació de centres educatius, associacions juvenils i clubs esportius, a més d'activitats en centres socials i seus d'entitats de diversa naturalesa.

Entre els seus objectius està la creació de material audiovisual propi, continguts per a xarxes socials, edició de materials gràfics, informes, jocs, tallers i intervencions artística amb la idea de posar aquestes ferramentes a la disposició de formadors, centres escolars, entitats i públic en general. Per a la creació d'aquest catàleg de propostes van a comptar amb el suport de nombroses organitzacions amb les quals treballen diàriament, com les ONG alemanyes Sea Watch o Sea Eye, la catalana Open Arms o la basca Salvament Marítim Humanitari, entre unes altres.

A més han creat aliances amb altres com a Solidaritat Internacional del País Valencià o l'editorial navarresa Katakrak, amb la finalitat de crear sinergies i espais de cooperació. Continuen en un treball constant per a estendre ponts amb actors dels moviments socials, polítics i culturals de base, que puguen nodrir la seua proposta de nous continguts.

Per a inaugurar el calendari d'activitats del centre d'estudis i sensibilització de L'Aurora ha programat unes jornades de portes obertes en el port de Borriana. Aquest tindran lloc els pròxims 16, 17 i 18 de setembre i comptaran amb la participació de nombrosos ponents, visites guiades tant al port com a les embarcacions de rescat, exposicions, projeccions i instal·lació de panells informatius.

En la pàgina web de l'ONG està oberta la preinscripció tant per a particulars com per a grups o associacions. Des de L'Aurora animen a tota la població a descobrir la seua tasca i la de les entitats que formen part de la flota de rescat civil humanitari.