Mas insta a "aprendre" de l'incident del tren a Begís: "No ens podem permetre que torne a passar"

Així ho ha indicat la també portaveu i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en una entrevista concedida a Europa Press en la qual ha subratllat el "canvi dràstic" de la direcció del vent en l'incendi de Begís que va generar que les flames es "pogueren abalançar" sobre la via del tren quan va succeir l'incident i ha remarcat la "virulència" amb la qual van canviar les situacions en aquesta extinció.

Mas ha apuntat que no ha pogut assistir a la compareixença de la consellera d'Interior, Gabriela Bravo, però ha apuntat que ja en el moment de l'incendi, les forces que treballaven en l'extinció li van traslladar que "no havien pogut preveure" el canvi "tan dràstic en la direcció del vent".

"Jo mateixa ho vaig viure, em vaig anar d'allí a les dos de la vesprada amb un incendi en el qual es començava a albirar que podria ser controlat i quan vaig arribar a Crevillent m'estaven dient que la cosa havia canviat de terç completament i havien passat només dues hores", ha explicat.

Mas també ha negat falta de presència de càrrecs de Compromís en la gestió de l'incendi: "Jo estava present i sóc la vicepresidenta i portaveu", amb el que considera que "quedava més que complida la presència" per part del partit encara que "no és una qüestió de presència de partits".

REBUTJA LES CRÍTIQUES A MOLLÀ

Preguntada sobre les crítiques a la consellera d'Agricultura i Transició Ecològica, Mireia Mollà, per la seua escassa presència mediàtica en aquell moment, Mas ha assenyalat que les seues competències "són pre i post incendis", mentre que el "comandament únic" del Consell durant l'extinció de l'incendi és Bravo.

"La consellera Mollà no havia d'estar en eixos incendis quan el control dels mateixos i la figura única del Consell és la consellera Bravo. De fet, jo vaig acudir al Lloc de Comandament Avançat i no vaig fer declaracions posteriorment perquè el comandament únic és la consellera Bravo. Per dir-ho així, la que mana és la consellera Bravo", ha manifestat.

Per açò, per a Mas, la qual cosa podia fer Mollà és "esperar, fins i tot de manera frustrant, perquè estàvem tots molt frustrats aquells dies en què s'allargava, al fet que cesse eixe incendi a tindre-ho controlat i aleshores sí ja acudir a veure en quines mesures poden ells col·laborar en eixe post incendi, una altra cosa ja crec que queda fora de lloc".

De fet, considera que es va actuar "certa responsabilitat": "Tampoc seria gens lògic que hi haguera un ball de càrrecs passejant-se per una zona tan sensible i tan crítica com és la d'un incendi. Crec que que havien d'estar els que anaren estrictament necessaris", ha manifestat i ha indicat que estaven tots els càrrecs del Govern "pendents del telèfon constantment".

"El que no podíem anar a fer és agafar una mànega i enfrontar-nos al foc, això ho fan altres presidents de comunitats autònomes o líders d'altres partits i evidentment això crec que que és el que quedaria fora de lloc. Hem estat pendents en tot moment i crec que amb la presència d'una vicepresidenta és més que suficient perquè no fora allò el que no ha de ser", ha agregat.

PREVENCIÓ D'INCENDIS

Mas ha assenyalat que la prevenció d'incendis serà una de les prioritats de Compromís en la negociació de pressupostos i ha posat en valor que s'ha elevat la inversió de 15 milions en 2015 a 27 en 2022, "amb els mateixos boscos".

També ha remarcat la necessitat d'incrementar la coordinació amb altres institucions com les diputacions, i ha lamentat que existixen moltes "disfuncions de despesa" entre unes i unes altres institucions provincials. Igualment ha demanat incrementar els plans de prevenció locals.

Tot açò, amb l'objectiu de "minimitzar en la mesura del possible" els incendis, encara que no es poden "evitar". De fet, ha incidit que el canvi climàtic va a propiciar més successos d'aquest tipus que poden ser "molt problemàtics".