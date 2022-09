Miguel Frigenti aclara en 'Sálvame' los rumores de la relación con Juan Gregorio, su supuesto amante: "Lo conocí en este plató"

Los colaboradores de Sálvame han empezado septiembre de una manera muy divertida para afrontar la vuelta a la rutina: disfrazados de estrellas de cine.

Lo que algunos no se esperaban eran las sorpresas que les depararía la tarde. Después de comenzar el verano con ciertos problemas de salud, Miguel Frigenti conoce las declaraciones que ha dado su supuesto amante, Juan Gregorio, acerca de la relación que podrían haber mantenido en secreto.

"Sabes perfectamente quién soy yo. No me has olvidado, estás con tu novio por miedo. Si no estuvieras con él, estarías conmigo, lo que pasa es que tienes miedo por las represalias de tu novio, por lo que pueda contar de ti, que todos sabemos", asegura el joven.

El colaborador ha querido responder a este mensaje: "Me pregunto qué nube tuve en la cabeza para tontear con este chico porque no me lo explico ni yo", comienza.

"Lo conocí en este plató", asegura el periodista, a la vez que afirma que fue a Málaga, lugar donde reside Juan Gregorio, con su novio, pero que no llegó a quedar con él porque estaba de resaca y no le apetecía.

"No entiendo por qué dice que estoy con mi novio por dinero porque mi chico es muy humilde con un sueldo normal, no lo cambio por el chico con más dinero del mundo" alega Frigenti para concluir con este tema.