La ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, se burló este jueves del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al referirse al él como "el señor Mopongo" y criticó la actitud del PP hacia las propuestas que hace el Gobierno.

Montero participó este jueves en un acto de inicio del curso político en Mérida junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y recordó todos los problemas a los que se ha enfrentado el Gobierno en los últimos tres años. También resaltó la falta de apoyo por parte del Partido Popular con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; con anterior líder del PP, Pablo Casado; y con el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Según ha expresado la vicesecretaria socialista, "a este señor, al que yo llamo el señor Mopongo, no por que venga de África, es que le da igual lo que tú digas", debido a que sea la que sea su respuesta es la misma: "Mopongo, no estoy de acuerdo".

También lamentó no tener en frente a un Partido Popular "que ni está ni se le espera" y reiteró que no se entiende que si los populares les acusan de anunciar medidas que ellos proponen, cómo es posible que después no votan a favor de estas en el Congreso. Para la ministra, el PP defiende los derechos de unos pocos, de las empresas energéticas y petroleras, ya que, cuando los empresarios llegan a acuerdos con los sindicatos tampoco los apoyan.