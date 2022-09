Sánchez adopta el plan de Feijóo con el gas y abarata la factura entre 5 y 19 euros

El Gobierno ha decidido acometer una rebaja del IVA del gas del 21% actual al 5% para lograr que los ciudadanos vean reducido el importe a pagar en su factura durante este próximo invierno (entre 5 y 19 euros al mes), que viene con una gran "incertidumbre" económica bajo el brazo. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó que esta medida se pondrá en marcha en octubre y que estará vigente hasta diciembre, aunque se abrió a prolongar unos meses más una idea que ya le propuso el Partido Popular y que fue rechazada por la propia portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, al no ser calificada como "prioritaria". "Aquellos que hacen este tipo de propuestas les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa", señaló.

"El Gobierno de España va a plantear una rebaja del IVA del gas del 21 al 5%", lanzó Sánchez en una entrevista radiofónica con la Cadena SER. En este sentido, destacó que esta acción "va en consonancia con la política económica" del Ejecutivo, que se basa en "rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora". Aunque no detalló cifras sobre cuánto dinero le costará a las arcas públicas, sí aseguró que ese vacío se llenará con los impuestos a la banca y a las eléctricas con los que el Gobierno gravará sus altos beneficios. Más tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en 190 millones de euros lo que el Estado dejará de ingresar.

En la misma línea, Sánchez presumió del mecanismo de la excepción ibérica del gas, que ha contenido desde que está en vigor hasta en un 15% el precio.

Siempre según sus cálculos, esto ha supuesto un "ahorro" de 1.300 millones en la factura. Así, contrapuso su modelo con el del Partido Popular, con quien fue muy crítico al señalar que su programa "es el mismo" que el de las "grandes energéticas".

Una propuesta del PP

Con todo, cabe destacar que la rebaja del IVA del gas al 5% es una propuesta lanzada previamente por el PP. Sin ir más lejos, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, volvió a solicitarlo ayer. En este sentido, el político vasco aseguró que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, propondría esta medida en el debate que el próximo martes mantendrán presidente y líder de la oposición en el Senado. Maroto dijo confiar en la política de "bandazos y contradicciones" de Sánchez para que, como finalmente ha pasado, terminase aceptando la bajada del IVA del gas, que en España "es el más alto de los grandes países de la Unión".

"Sánchez mantiene el gas en el máximo que permite nuestro país en esa obsesión por recaudar", añadió. Feijóo, por su parte, agradeció que el Gobierno vaya a realizar su propuesta aunque sea "a rastras" y tras "insultar y descalificar" a los populares. Feijóo denunció que esta rebaja ya la había propuesto él en abril, tras ser elegido presidente del partido, y que, por tanto, la decisión del Gobierno llega "cinco meses tarde".

La rebaja del IVA en la factura del gas del 21 al 5% dejará un pequeño alivio en el bolsillo de los 7,9 millones de consumidores registrados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya ven cada vez más de cerca la llegada de los meses fríos con unos precios récord de la energía. No obstante, no todos los hogares se beneficiarán de esta rebaja, ya que la medida anunciada no afecta a la bombona de butano ni al propano.

Piden un paso más al Gobierno

Las asociaciones de consumidores celebraron la rebaja del IVA del gas, aunque pidieron más medidas. Desde la OCU trasladan que la medida es "positiva", pero "llega tarde" y piden al Gobierno que vaya más lejos: "Queríamos medidas más ambiciosas en la línea de suspender la fiscalidad a la que está sometida la energía en general". Además, proponen ampliar su vigencia más allá de los tres meses y extenderla al butano y al propano. En Facua también ven con buenos ojos la medida, aunque instan al Gobierno a que la consolide y compense los ingresos perdidos elevando la fiscalidad a las grandes empresas y las rentas más altas.

Según estimaciones de dos de las principales asociaciones de consumidores en España (OCU y Facua), el ahorro mensual para un usuario normal podría oscilar entre los 5 y los 19 euros en función del uso y el tipo de contrato. En concreto, la OCU estima que un hogar medio con calefacción y consumo moderado (9.000 kwh al año) y que tenga contratada la tarifa más barata del mercado libre podría ahorrarse 227 euros al año (18,9 euros al mes). En cambio, si ese mismo hogar estuviera abonado al mercado regulado (tarifa TUR) el ahorro se rebajaría a menos mitad: 103 euros anuales (8,6 euros).

Por su parte, Facua calcula que un hogar con un consumo moderado de gas (4.800 kwh al año) se ahorraría cinco euros al mes, mientras que otro con un consumo algo más intenso (9.600 kwh) vería rebajada su factura en 9,6 euros.