Feijóo, sobre el posible indulto a Griñán: "El Gobierno no tiene legitimidad para indultar a alguien que fue del PSOE"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez para indultar al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, el mismo día en que la familia del socialista ha elevado la petición al Ministerio de Justicia por razones de "humanidad y equidad".

"Desde el punto de vista personal, a mí no me gusta que un expresidente de la Junta entre en la cárcel. El Gobierno no tiene legitimidad para indultar a alguien que fue miembro del PSOE", ha afirmado Núñez Feijóo en una entrevista en Onda Cero.

El presidente popular ha criticado que el PSOE no ha hablado con nadie al respecto y no ha pedido opinión a nadie. "El secretario general del PSOE andaluz está en contra del indulto. Estaría bien que se pusieran de acuerdo entre ellos", ha comentado.

Durante la entrevista, Núñez Feijóo ha mostrado su satisfacción tras la decisión del Gobierno de bajar el IVA del gas del 21 al 5%, pero ha enfatizado que se trata de una medida ya propuesta por su partido hace cinco meses.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno tome la decisión en estos momentos, cuando el PP mandó "un primer documento en abril y otro en junio". "Ayer mismo dos ministros dijeron lo contrario. Es sorprendente que esto se haga con efectos en octubre, y que se resuelva en tres minutos en una radio".

Núñez Feijóo también se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Desde el 11 de julio tiene el Gobierno un documento. Renunciamos a una serie de principios pero no a un mínimo decoro en la elección de magistrados".

Asimismo, ha aludido a la subida del salario mínimo interprofesional anunciada por el Gobierno, sobre la que considera "precipitado" pronunciarse al considerar que no tiene suficiente información. Además, ha asegurado que darán su opinión cuando "los sindicatos y los empresarios hagan su trabajo".

"No vamos a invitar a los sindicatos a hacer protestas en contra de las empresas, eso se lo dejamos al Gobierno", ha dicho.