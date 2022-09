Mas insta a "aprender" del incidente del tren en Bejís: "No nos podemos permitir que vuelva a pasar"

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha instado a "aprender" sobre lo ocurrido en el incidente del tren en el incendio de Bejís ya que es una cuestión que "no puede volver a pasar". "Si se tienen que mejorar los protocolos, que se mejoren, pero que no se vuelva a repetir. No podemos permitirnos el lujo de que vuelva a pasar", ha agregado.