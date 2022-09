Isabel Cantero, expareja de Pipi Estrada, defiende al colaborador en 'Sálvame': "Conmigo siempre ha sido un caballero"

Las mentiras de Pipi Estrada parecen estar saliendo a la luz desde que Miriam Sánchez, su expareja, se haya decidido a hablar y exponer su versión de los hechos, y cómo ha vivido todos estos años a la sombra del periodista deportivo. Pero no todo son palabras malas para él, ya que Sálvame ha conseguido contactar con una expareja del colaborador que le defiende: Isabel Cantero.

"Conmigo siempre ha sido un caballero", ha comenzado diciendo Isabel. "Nunca me ha pedido dinero. Me hablaba de Miriam y la ha ayudado en muchísimas ocasiones. Le ha pagado cursos, le ha puesto psicólogos...".

El momento más interesante de su participación en el programa es cuando ha aparecido en plató y ha sido entrevistada por Terelu Campos: "A mí no me manipulaba para nada. Y me chirría mucho que le deba dinero a Miriam. Se ha ocupado mucho de ella".

"Yo he escuchado conversaciones entre él y Miriam, y siempre han tenido un tono normal. Había bastante cercanía entre ellos. Y Pipi siempre intentó acercar a Miriam a su hija continuamente, y ella era un poco pesada", ha revelado Isabel. "Yo siempre le dije: 'Pipi, tú no tienes una hija. Tienes dos'".

"Yo rompí su relación por ciertos problemas que no quiero contar aquí. Pero yo entré en una relación con Pipi sabiendo cómo era él", ha querido explicar a los colaboradores. "Sabía perfectamente cómo era Pipi en pareja".