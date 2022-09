A sus 67 años, Pedro Piqueras es uno de los rostros más reconocidos de la información en España. Desde 2006, el periodista es director de Informativos Telecinco y presentador de la edición nocturna de entre semana. Pero, a pesar de entrar cada día en las casas de la gente a través de la tele, su vida personal siempre ha permanecido en un ámbito más privado.

Sin embargo, el albaceteño se ha sincerado sobre algunos aspectos de su carrera en una entrevista con Vanity Fair, donde ha contado cómo Paolo Vasile le animó para que fichara por Mediaset.

"No sé cómo funcionaron los elementos y las estrellas para que se fijara en mí, pero una vez me lo encontré en el aeropuerto y me saludó efusivamente. Me dijo: 'Tenemos que hablar un día'", ha declarado.

"Algo más tarde me ofreció el puesto y, de las primeras cosas que me comentó, fue que le gustaría que nunca fuera enarbolando una bandera, sino que dejara cualquier ideología en el coche antes de entrar en el edificio. No se lo dije, pero pensé: 'Paolo, has dado con tu hombre'", ha asegurado Pedro Piqueras.

Y, desde entonces, ha sido uno de los perfiles más importantes de los telediarios. De hecho, ha comentado que siente que aún no se tiene que retirar.

"Alguna vez he pensado en la jubilación, pero lo anunciaría de la manera más discreta posible", ha comentado. "Lo avisaría en un mes de junio, con tiempo, para que cuando llegue septiembre nadie se acuerde. En algún momento llegará, pero no todavía".

Además, comprometido con su labor, ha asegurado que, si quisiera jubilarse en un momento convulso informativamente, no lo haría: "Puede incluso que cuando llegue nos veamos metidos otra vez en una campaña electoral, en una pandemia, en una erupción o en una guerra... ¿Cómo me voy a jubilar cuando están pasando estas cosas?".

Pero parece que aún queda Pedro Piqueras para rato en televisión. Mientras tanto, continúa pasando todo el tiempo que puede con su mujer, Esther Barriga, y su hijo Curro, que vive en Londres. Y también disfruta de algunas de sus aficiones, que son cultivar el huerto de su casa en la sierra de Madrid, tocar el piano o navegar en Altea (Alicante).