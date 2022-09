La Policía Nacional advierte de un bulo a través del correo electrónico: "No somos nosotros"

Las estafas y los bulos que recorren internet son innumerables, sobre todo, porque a los ciberdelincuentes les resulta muy fácil crear mensajes fraudulentos que difunden por correo electrónico, SMS o redes sociales con el fin de robar dinero o los datos de los usuarios.

Es por ello que la Policía Nacional ha alertado a través de su cuenta oficial de Twitter de un nuevo bulo que se hace pasar por el propio cuerpo de Policía para que el usuario pinche en un supuesto PDF que se adjunta en un email.

Los delincuentes aseguran al usuario de que hay una denuncia contra él y que, para solventar el problema, tiene 72 horas para contactar con la Policía a través de la información que se encuentra en el mencionado PDF: "Si no lo hace, emitiremos una orden de detención internacional para su arresto, indican en el correo.

"Tranquilidad, no te vamos a poner entre los más buscados por no contestar a este correo. No piques porque no somos nosotros. Piensa que no te vamos a informar de una denuncia por email o SMS", han escrito los agentes en su publicación, donde se puede ver un ejemplo de esta estafa por mensaje de correo electrónico.