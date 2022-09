Los 12 duros mandamientos que han de seguir las canguros de los hijos de las Kardashian

Se podría afirmar con total tranquilidad que no pasaría, ni en la posibilidad más remota imaginable, una inspección de trabajo. Hay una cantidad enorme de reglas y normas que atentan contra los derechos de los trabajadores. Y sin embargo es uno de los puestos más solicitados del mundo y jamás les faltan personas que están deseando desempeñar las funciones que sean necesarias y currículos en los correos de sus agentes. Hablamos de las Kardashian, por supuesto, y de sus canguros.

Normalmente son mujeres, casi invisibles, que aparecen de soslayo en sus fotografías. Nadie sabe sus nombres, nadie las sigue en Instagram, no son una fuente de información. Y todo ello ha sido estudiado y medido al milímetro por toda la familia, comenzando por la momager (madre y manager), Kris Jenner, y siguiendo hasta la última de las hijas, Kylie Jenner, de manera que puede llegar a ser considerado casi como un oficio de alto riesgo.

De acuerdo a varios portales, en su mayoría norteamericanos, se puede hacer una lista (como han hecho medios como Your Tango o Diez Minutos) de todos los requisitos y todos las reglas que han de cumplir y seguir quienes aspiren o sean las nannies de Kim Kardashian o compañía. Normas que, como cabría esperar, no se pueden saltar en ningún momento.

La primera de ellas, facilitada por The Talko, habla explícitamente de Kim Kardashian, si bien ha sido imitada por el resto del clan: no se pueden acercar a ellas. Las niñeras no podrán invadir su espacio personal más de lo estrictamente necesario. Y hasta se hacen eco de un rumor cada vez más extendido: Kimberly coreografía a sus nannies para que sean capaces de andar detrás de ella con su habitual formación en 'V'.

La segunda norma, según una noticia de Radar Online, es acerca de la belleza de las niñeras. Y básicamente se resume en que no pueden ser guapas o mínimamente atractivas según sus cánones. Pero no porque tengan miedo de que les hagan sombra, sino para evitar distracciones. Concretamente, las de sus parejas/novios/maridos...

La tercera, proporcionada de nuevo por The Talko, contrasta algo con la anterior. Y es que las niñeras no solo tienen que ser unas amantes de la moda, sino que han de demostrarlo día a día como el personaje de Anne Hathaway en El diablo viste de Prada. Últimas tendencias, buen gusto... pero, eso sí, sin joyas durante la jornada laboral. La razón es la seguridad: aún recuerda con miedo Kim Kardashian el robo que sufrió en París en 2016.

La cuarta, explican desde Cosmopolitan, es el contrato de confidencialidad. No solo mientras estén trabajando para ellas, sino también después de que se acabe el tiempo de duración de este, ninguna niñera puede ir a los programas o medios de cotilleos y contar cómo funciona la familia o aquello que haya presenciado. Las consecuencias de incumplir la palabra dado Kris Jenner o a sus hijas pueden ser muy graves.

Pero antes de firmar el contrato han de pasar la quinta norma: el proceso de selección. Carta de motivación, de recomendación y curriculum vitae son lo mínimo con lo que presentarse según Radar Online o TheThings Celebrity. En dicho contexto se estudiará la inteligencia, afinidad, sensibilidad por lo fashion y la personalidad de la candidata.

La sexta norma es bien sencilla: las niñeras no son solo niñeras. Según explican desde Distractify, para las Kardashian cualquier miembro de su personal es reemplazable por otro, por lo que es posible que sí que cuiden de sus hijose hijas, pero también que las manden a pasear a sus mascotas o al supermercado a comprar brócoli (una anécdota real que le ocurrió a una exayudante de Kim).

'No desearás la fama', podría ser el nombre de la séptima, que proviene de The Cut. O, al menos, no vas a conseguirla a su costa. Las nannies tienen terminantemente prohibido aparecer en los realities que protagonice la familia. El medio asegura que las hermanas consideran que sin ese objetivo en la vida es mucho más difícil que se distraigan de sus labores.

Aunque eso es difícil si se tienen en cuenta que otra norma es directamente esclavista: tienen que estar localizables y disponibles 24/7. Sea cual sea la hora del día, si la jefa llama tienen que estar listas, sin excusas ni cuestionamientos, dicen desde Radar Online. Tienen que contestar al teléfono. Esto incluye, por tanto, que viajen con ellas a los hoteles de los países que visiten pero que ello no signifiquen que estén de vacaciones.

Otra norma importante, la novena, es una prohibición radical: nada de fotografías de los niños. Ni selfis con ellos ni aunque den sus primeros pasos, digan su primera palabra o pinten su primer cuadro. Por supuesto, explican desde TheThings Celebrity, se da por sobreentendido que esto incluye publicar imágenes con ellos y ellas en redes sociales.

Eso conecta con la regla número 10: los pequeños deben ir siempre a la última moda. De punta en blanco. Quizá esto tenga que ver con el nombramiento de North West como "la niña con más estilo del mundo" según un estudio de Electric Ride on Cars o con que pocos niños y niñas en el mundo puedan vestir como los retoños del clan Kardashian-Jenner, algo que se agrava porque continuamente tienen cámaras alrededor.

Esto entronca con la undécima regla: nunca cuestionar cómo están criando a sus hijos e hijas. Da igual lo que una niñera pueda opinar que es mejor para el pequeño o la pequeña de Kylie, Khloé o Kourtney, lo que va a decir es irrelevante para las Kardashian-Jenner. Y da igual el tema: desde la exposición mediática a la alimentación, cualquier apreciación personal que disienta puede ser motivo suficiente para la finalización de su contrato.

Y por último, la regla número 12: que no se te olvide ninguna otra regla. Pero para eso hay un truco, pues, como explicaron desde The Sun, la familia se encargó de confeccionar un libro de normas, de unas 20 páginas, en el que no solo aparece cómo han de hacer su trabajo y cuidar a sus hijos, sino consejos de maquillaje, rutinas de gimnasio para no perder la forma, tips de moda y una guía de buen gusto...

Eso sí, agregan desde The Talko que varios miembros del personal de las Kardashian-Jenner han admitido que no siempre es fácil trabajar para ellas, pero que el salario es muy elevado y que en ocasiones, por sus vacaciones, les han llegado a hacer regalos exclusivos como bolsos de 2.700 dólares o zapatos de lujo.