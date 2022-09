L'oposició demana la dimissió de Bravo i responsabilitats per l'incident del tren i lloa la maquinista

Durant la seua intervenció en la Diputació Permanent de la cambra, la consellera ha defès que en cap moment es va plantejar en les reunions de coordinació que el foc fora a arribar a la via i si bé ha dit que és la "responsable política" del departament d'Emergències, existeix una direcció de l'extinció.

En tot cas, ha subratllat que no "acusa a ningú" sinó que informa d'un incident i del context en quèes va produir, per al que ha llegit l'informe preliminar del Consorci Provincial de Bombers en el qual es relaten les tres hores del 16 d'agost que van convertir l'incendi de Begís en una "tempestat de foc", amb múltiples situacions canviants i decisions a adoptar.

"No tinc capacitat per a decidir si tallem una carretera, no", ha recalcat la consellera, que ha acusat l'oposició de buscar "rendibilitat política d'una tragèdia des del sofà de Twitter". Bravo ha relatat les circumstàncies registrades en eixos dies entorn de tres incendis forestals: Vall d'Ebo, Begís i Les Useres, que es van donar simultàniament en el temps i van obligar a evacuar poblacions, amb un rastre de més de 31.000 hectàrees cremades.

En aquests dies, ha justificat, "en alguns moments els incendis es van situar fora de la nostra capacitat d'extinció", pel difícil accés als punts on es van originar, la meteorologia adversa, amb una humitat i altes temperatures, i per la pròpia simultaneïtat dels focs.

Fins a aquest punt, que els servicis d'extinció "van ser posats a prova, però es va actuar amb eficàcia, amb professionalitat i amb criteri per a salvaguardar, per damunt de tot, la vida de les persones de les poblacions afectades i dels professionals", ha defès la consellera, que ha agraït el seu paper als efectius, les comunitats autònomes que van col·laborar en l'extinció i als alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats.

Segons ha detallat, amb la prioritat de salvar població, béns i propis efectius d'extinció es van adoptar "totes les decisions per responsables" de les direcció d'uns incendis en els quals "no es va complir cap dels models meteorològics" que es presentaven en les reunions de coordinació.

No obstant açò, des de Vox, el diputat José María Llanos, ha enlletgit que no es tracta de la causa que va originar els incendis sinó de "si hi ha una política seriosa per a previndre o minimitzar danys". I s'ha preguntat si estarem "sempre venuts amb els focs amb informes que apunten a conjunció de causes.

"Al migdia havien tancat carreteres, desallotjat Toràs i Begís i a les 16.00 hores deixen que isca un tren", ha exposat, i ha recalcat que havia d'avisar el Centre de Coordinació d'Emergències a Adif, per la qual cosa "és de la seua exclusiva responsabilitat la greu situació que es va produir".

Des de Cs, Eduardo del Pozo també s'ha preguntat si en els últims deu anys s'ha avançat en matèria de prevenció; ha retret l'absència de la titular d'Agricultura, Mireia Mollà, en Les Corts i ha qualificat de "molt greu" la confirmació de Renfe que no va rebre comunicació d'Emergències. "Es va posar en risc la vida de 48 persones i això requereix explicacions i responsabilitats", ha assenyalat.

Per part del PP, el diputat Miguel Barrachina ha lloat la "valentia" de la maquinista, que va evitar que hi haguera 25 cadàvers en lloc de 25 ferits, i ha considerat que, "en el llenguatge socialista", amb la compareixença de la ministra Raquel Sánchez en el Congrés, "han obert" a Bravo "la porta d'eixida".

"TREN DE L'INFERN"

"El tren de l'infern era la seua exclusiva responsabilitat que no isquera de València", ha dit, i ha demanat la dimissió de Bravo perquè "li correspon l'extinció i coordinar les actuacions de la Generalitat amb altres administracions: era vosté la que va haver d'avisar Adif".

Barrachina, que ha recalcat que el PP també volia la compareixença del president, Ximo Puig, ha incidit que la responsabilitat de l'incident del tren és "cent per cent" de Bravo i ha reclamat que "no faça llarga" la seua dimissió, com va passar com Mónica Oltra.

Per part d'Unides Podem, la diputada Irene Gómez ha demanat a Bravo que es millore la comunicació en els incendis i ha considerat que els reptes actuals requerixen donar resposta a fenòmens més virulents i voluntat política per a abordar millores substancials.

El diputat de Compromís Juan Ponce ha defès el treball del Botànic en plans de prevenció, que no s'havien fet en 20 anys del PP, i ha exposat la necessitat de, com vol Mollà, triplicar aquestes partides en els pròxims pressupostos.

Des del PSPV, la diputada Rosa Peris ha assegurat que totes les administracions van fer "tecnicament i humanament" el que tenien al seu abast; ha comparat la inversió en prevenció amb la qual es fa a Castella-Lleó, on ha dit que el líder del PP "va haver d'eixir escortat quan els veïns li van retraure la falta de mitjans" en els focs de Zamora, i ha al·ludit també a la causa del 'cartell del foc', on està acusat l'exconseller de Governació 'popular' Serafín Castellano, que s'enfronta a presó per "canviar clàusules dels contractes que van permetre a la Comunitat Valenciana usar aparells mes insegurs" per a l'extinció, ha dit.

Bravo, en la seua rèplica, ha demanat, entre altres qüestions, "més prudència al PP" perquè creu que ja ha dictat sentència i li ha exhibit la imatge d'un tren envoltat pel foc en els incendis de Zamora.

"IMPOSSIBLE DE CONTROLAR"

"Era impossible de controlar i totes les estratègies que engegàvem no funcionaven", ha admès, fent referència a les valoracions dels tècnics, i ha insistit que no es va plantejar l'escenari que el foc afectara a la via del tren per part de la direcció del Lloc de Comandament Avançat, amb les dades que treballaven en la coordinació.

"No la tenien perquè en eixe moment el foc no estava prop de la via i no van detectar cap risc per a la circulació", ha dit, i ha retret a Vox: "Si vosté ho sabia, és una pena que no m'haguera cridat per telèfon per a tindre la informació".