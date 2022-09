La oposición pide la dimisión de Bravo y responsabilidades por el incidente del tren y alaba a la maquinista

Durante su intervención en la Diputación Permanente de la cámara, la consellera ha defendido que en ningún momento se planteó en las reuniones de coordinación que el fuego fuera a llegar a la vía y si bien ha dicho que es la "responsable política" del departamento de Emergencias, existe una dirección de la extinción.

En todo caso, ha hecho hincapié en que no "acusa a nadie" sino que da cuenta de un incidente y del contexto en el que se produjo, para lo que ha leído el informe preliminar del Consorcio Provincial de Bomberos en el que se relatan las tres horas del 16 de agosto que convirtieron el incendio de Bejís en una "tormenta de fuego", con múltiples situaciones cambiantes y decisiones a adoptar.

"No tengo capacidad para decidir si cortamos una carretera, no", ha recalcado la consellera, que ha acusado a la oposición de buscar "rentabilidad política de una tragedia desde el sofá de Twitter". Bravo ha relatado las circunstancias registradas en esos días en torno a tres incendios forestales: Vall d'Ebo, Bejís y Les Useres, que se dieron simultáneamente en el tiempo y obligaron a evacuar poblaciones, con un rastro de más de 31.000 hectáreas quemadas.

En estos días, ha justificado, "en algunos momentos los incendios se situaron fuera de nuestra capacidad de extinción", por el difícil acceso a los puntos donde se originaron, la meteorología adversa, con una humedad y altas temperaturas, y por la propia simultaneidad de los fuegos.

Hasta este punto, que los servicios de extinción "fueron puestos a prueba, pero se actuó con eficacia, con profesionalidad y con criterio para salvaguardar, por encima de todo, la vida de las personas de las poblaciones afectadas y de los profesionales", ha defendido la consellera, que ha agradecido su papel a los efectivos, las comunidades autónomas que colaboraron en la extinción y a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados.

Según ha detallado, con la prioridad de salvar población, bienes y propios efectivos de extinción se adoptaron "todas las decisiones por responsables" de las dirección de unos incendios en los que "no se cumplió ni uno solo de los modelos meteorológicos" que se presentaban en las reuniones de coordinación.

Sin embargo, desde Vox, el diputado José María Llano, ha afeado que no se trata de la causa que originó los incendios sino de "si hay una política seria para prevenir o minimizar daños". Y se ha preguntado si vamos a estar "siempre vendidos" con los fuegos con informes que apunten a conjunción de causas.

"A mediodía habían cerrado carreteras, desalojado Torás y Bejís y a las 16.00 horas dejan que salga un tren", ha expuesto, y ha recalcado que debía avisar el Centro de Coordinación de Emergencias a Adif, por lo que "es de su exclusiva responsabilidad la grave situación que se produjo".

Desde Cs, Eduardo del Pozo también se ha preguntado si en los últimos diez años se ha avanzado en materia de prevención; ha reprochado la ausencia de la titular de Agricultura, Mireia Mollà, en Les Corts y ha calificado de "muy grave" la confirmación de Renfe de que no recibió comunicación de Emergencias. "Se puso en riesgo la vida de 48 personas y eso requiere explicaciones y responsabilidades", ha señalado.

Por parte del PP, el diputado Miguel Barrachina ha alabado la "valentía" de la maquinista, que evitó que hubiera 25 cadáveres en lugar de 25 heridos, y ha considerado que, "en el lenguaje socialista", con la comparecencia de la ministra Raquel Sánchez en el Congreso, "han abierto" a Bravo "la puerta de salida".

"TREN DEL INFIERNO"

"El tren del infierno era su exclusiva responsabilidad que no saliera de València", ha dicho, y ha pedido la dimisión de Bravo porque "le corresponde la extinción y coordinar las actuaciones de la Generalitat con otras administraciones: era usted la que tuvo que avisar a Adif".

Barrachina, que ha recalcado que el PP también quería la comparecencia del 'president', Ximo Puig, ha incidido en que la responsabilidad del incidente del tren es "cien por cien" de Bravo y ha reclamado que "no haga larga" su dimisión, como pasó como Mónica Oltra.

Por parte de Unides Podem, la diputada Irene Gómez ha pedido a Bravo que se mejore la comunicación en los incendios y ha considerado que los retos actuales requieren dar respuesta a fenómenos más virulentos y voluntad política para abordar mejoras sustanciales.

El diputado de Compromís Juan Ponce ha defendido el trabajo del Botànic en planes de prevención, que no se habían hecho en 20 años del PP, y ha expuesto la necesidad de, como quiere Mollà, triplicar estas partidas en los próximos presupuestos.

Desde el PSPV, la diputada Rosa Peris ha asegurado que todas las administraciones hicieron "técnica y humanamente" lo que tenían a su alcance; ha comparado la inversión en prevención con la que se hace en Castilla-León, donde ha dicho que el líder del PP "tuvo que salir escoltado cuando los vecinos le reprocharon la falta de medios" en los fuegos de Zamora, y ha aludido también a la causa del 'cartel del fuego', donde está acusado el exconseller de Gobernación 'popular' Serafín Castellano, que se enfrenta a prisión por "cambiar cláusulas de los contratos que permitieron en la Comunitat Valenciana usar aparatos mas inseguros" para la extinción, ha dicho.

Bravo, en su réplica, ha pedido, entre otras cuestiones, "más prudencia al PP" porque cree que ya ha dictado sentencia y le ha exhibido la imagen de un tren rodeado por el fuego en los incendios de Zamora.

"IMPOSIBLE DE CONTROLAR"

"Era imposible de controlar y todas las estrategias que poníamos en marcha no funcionaban", ha admitido, haciendo referencia a las valoraciones de los técnicos, y ha insistido en que no se planteó el escenario de que el fuego afectara a la vía del tren por parte de la dirección del Puesto de Mando Avanzado, con los datos que trabajaban en la coordinación.

"No la tenían porque en ese momento el fuego no estaba cerca de la vía y no detectaron ningún riesgo para la circulación", ha dicho, y ha reprochado a Vox: "Si usted lo sabía, es una pena que no me hubiera llamado por teléfono para tener la información".