Gómez demana una solució "més ambiciosa" per als veïns del Perelló més enllà de trasllats anuals d'arena

Gómez, també portaveu socialista en el consistori, s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha realitzat a la finalització de les obres d'urbanització de l'avinguda Ausiàs March, preguntada per eixe transvasament i per la mobilització en contra programada per veïns del Perellonet.

La vicealcaldesa ha mostrat el seu suport als veïns del Perellonet i ha insistit en la necessitat d'aconseguir una altra solució. "Crec que que tenen raó tots el veïns, cal buscar una solució més ambiciosa que vaja més enllà de fer els trasllats anuals d'arena d'una platja a una altra", ha insistit.

"Jo això sempre ho he reivindicat. Ho he reivindicat quan ha estat governant el Partit Popular i hui, quan està governant el meu partit, el Partit Socialista", ha destacat la responsable municipal.

D'aquesta manera, ha advocat per "una solució de veres valenta" per a "evitar la regressió de les platges". "El tema del transvasament d'arena que es fa anualment és una mesura puntual però insuficient a mitjà llarg termini", ha subratllat Sandra Gómez.

La vicealcaldesa ha recordat que el trasllat d'arena del Perellonet al Perelló, previst inicialment per al passat mes de juliol, es va paralitzar i es va consensuar que fora després d'aquest estiu.