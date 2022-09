Puig defèn que els tècnics de l'incendi de Begís van prendre decisions "en el seu àmbit de responsabilitat"

"Cadascun és responsable d'allò que és de la seua competència", ha expressat Puig en una entrevista en Onda Cero, recollida per Europa Press, després de ser preguntat per la compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, qui aquest dimecres va assegurar que "ni Adif, ni Renfe van rebre notificació alguna" sobre la situació de la via que va ocasionar l'incident de tren per l'incendi i va afirmar que la primera informació que van rebre de la situació va arribar a través de la maquinista.

En qualsevol cas, el cap del Consell ha recalcat que les hores en les quals es va produir l'incident van ser "dramàtiques" degut a l'"ascens increïble i canvi disruptiu del vent que va produir una desfeta", en passar en unes hores de 600 a més de 3.500 les hectàrees afectades pel foc. "Vaig viure en primera persona l'esforç i la reacció immediata del cap d'extinció, que és qui va demanar el desallotjament de Begís", ha relatat.

Així, ha insistit que va ser un moment "absolutament desconegut i excepcional que no estava previst". "Teníem reunió del Cecopi a les 14.00 hores i en un quart d'hora va canviar la situació", ha exposat.

En aquest context, ha defès la "professionalitat" dels comandaments i responsables tècnics de l'incendi, que són persones "acreditades durant anys", i que van ser "els que van decidir a cada moment, cadascun en el seu àmbit de responsabilitat", i ha reivindicat que a la Comunitat Valenciana està "absolutament clara la posició de qui a cada moment ha d'ordenar i dirigir l'extinció".

Puig ha esmentat que precisament aquest dijous la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha comparegut en la Diputació Permanent de les Corts -on ha exposat l'informe preliminar que ha elaborat el Consorci Provincial de Bombers en relació amb l'incident en el qual es va veure embolicat un tren de la línia València-Saragossa en ple incendi de Begís- i ha garantit que "tot s'explicarà" per part d'aquells que han dirigit l'extinció.

Finalment, ha subratllat que la investigació del que va ocórrer en el tren "està judicialitzada" i ha afegit: "S'hauran d'assumir les responsabilitats de qui li corresponga".