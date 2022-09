Anabel Pantoja tiene demasiados frentes abiertos. A su relación con Yulen y los titulares de su expareja Omar Sánchez, ahora se le une la mala salud de su padre, que ha vuelto a ser ingresado de urgencia. Desde Sálvame han estado informando pero a Anabel no le ha gustado ni un pelo cómo están hablando de su familia, así que ha entrado en el programa para dejar las cosas claras.

"Ya veo que os preocupáis bastante", ha empezado diciendo con mucha ironía Anabel y cargando duramente contra Carmen Alcayde. "Antes de hablar tienes mi teléfono. Llámame. No estoy montada en un barco. Estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie pero lo que no voy a permitir es que en el programa se le ponga a mi madre como se le puso".

Desde Sálvame se dejó caer que Merchi era la responsable de que Anabel no fuera con Yulen a Mallorca, y ella ha querido negarlo. "Mi madre no me prohíbe nada. Si voy a estar con mi padre, lo voy a hacer en la intimidad. Mi padre no tiene que estar en un hospital para ir a verle. Pero tiene muchas personas con él. No está solo. Mucho decir que él está solo y yo en un yate. Y una mierda. ¡Estoy harta!".

"No permito que haya colaboradores me digan dónde que estar o no. Estoy harta de los valores que no dejáis de darme todas las tardes. Si me equivoco, me equivoco yo. Es muy fácil exagerar todo", ha seguido diciendo Anabel Pantoja, muy molesta con sus compañeros.

"Mi padre lleva mucho tiempo así, entrando, saliendo. Cuando tengo que estar, estoy. No voy a estar justificándome", decía Anabel ante la sorpresa de Terelu Campos, que trataba de reconducir la conversación. "A quien no le guste lo que hago, que no me mire. No voy a permitir que se hable así de mi padre o de mi madre".

Hasta que ha llegado el momento en el que no ha podido más y ha estallado. "¡Qué cojones os importa! ¡Qué coño os importa! No me tranquilizo. No me calmo porque estoy hasta las narices porque el programa de ayer me tocó las narices. Todos los días algo".

Pero, tras una pausa publicitaria, Anabel ha roto a llorar. "Quiero pediros perdón porque estoy muy nerviosa. He petado y lo he pagado con vosotros. Lo mismo no tendría que coger el teléfono. Lo siento si os he faltado al respeto".