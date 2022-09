Un total de 304 persones han mort a la Comunitat Valenciana aquest estiu per causes relacionades amb la calor

Les successives onades de calor que han assotat al país al llarg dels mesos d'estiu, especialment al juliol, han incrementat substancialment l'excés de mortalitat, ja que de les 20.291 defuncions més de les esperades entre juny, juliol i agost 4.655 s'atribueixen a la temperatura.

De fet, tal com es desprèn de l'informe, juliol ha sigut el mes en el qual més morts per aquesta causa s'han notificat (2.223), seguit d'agost (1.602) i juny (830). Aquestes dades dupliquen el registre de morts atribuïbles a la calor més alt per a aquestes dates, registrat en 2017 (més de 2.800 casos).

Per comunitats autònomes, en els mesos d'estiu Madrid és la regió que més morts per causes relacionades amb la calor ha registrat (1.292), seguida a molta distància per Castella i Lleó (576) i Catalunya (575). Així mateix, a Andalusia s'han notificat 439, a Aragó 309, a Astúries 21, en Balears 5 i a Canàries 40.

A Cantàbria s'ha notificat un mort més dels esperats per calor, a Castella-la Manxa 338, a la Comunitat Valenciana 304, a Extremadura 220, a Galícia 228, a Múrcia 5, a Navarra 117, al País Basc 133, a La Rioja 50, a Ceuta 2 i a Melilla 1.