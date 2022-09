Generalitat destinarà un milió d'euros a l'embotelladora de Begís i repararà el Camí del Xap a la Vall d'Ebo

El decret, que previsiblement aprovarà el pròxim Ple del Consell, que se celebrarà precisament a Vall d'Ebo, habilitarà, d'una banda, una ajuda especifica per al municipi de Begís. D'altra banda, la Generalitat repararà una carretera "clau" per a les comunicacions entre els diferents municipis de la comarca de la Marina Alta, segons ha anunciat Puig aquest dijous en una entrevista en Onda Cero, recollida per Europa Press, i han concretat fonts de Presidència.

En el primer cas, el fet de contribuir amb l'ajuda d'un milió d'euros a la modernització de la maquinària de la planta embotelladora de Begís, ha destacat Puig, persegueix l'objectiu d'"ajudar l'economia" de la comarca de l'Alto Palancia per a "garantir al mateix temps el futur dels veïns de la zona".

Quant a Vall d'Ebo, la reparació del Camí del Xap, que vertebra la zona afectada pel foc, serà "clau" per a les comunicacions entre els diferents municipis de la comarca de la Marina Alta, afectada pels incendis.

Puig també ha recalcat que la Generalitat s'ha compromès a cobrir el 100% dels danys provocats pels incendis forestals, amb la finalitat de "intentar revertir" la situació provocada pels focs, ja que, ha defès, "no es tracta només" de recuperar allò danyat sinó també de "donar expectatives de futur".

El cap del Consell ha lamentat que els incendis forestals han sigut "la pitjor notícia de l'estiu", especialment a partir de 15 d'agost amb els dos grans focs de Vall d'Ebo i Begís, que van adquirir "dimensions extraordinàries" i que van provocar "molt dolor i tristesa".

No obstant açò, ha destacat que "afortunadament" no s'han produït desgràcies personals "malgrat l'incident del tren" i ha assenyalat que ara la importància recau a "agilitzar al màxim les ajudes per a tornar a la normalitat".